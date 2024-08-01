中原按揭：拆息第4季趨跌　料本港最快年底啟動減息

美國聯儲局凌晨宣布2024年第5次議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期，是連續8次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳預期美國年內減息次數或達2次，每次可達0.25厘合共半厘。



王美鳳又表示，基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少(美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘)，若美國於今年9月減息，本港減息進程較大機會是，港元拆息HIBOR先逐步回落，拆息降至一定幅度後，本港最優惠利率(P)連帶按息將可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。

本港按息有機會回落至4%或以下水平

樓巿方面，王美鳳續指，今年樓市在首季撤辣後回穩，然而第二季利淡訊息增多令買家入市取態轉趨審慎，樓市交投出現回軟，第二季樓價平均跌4%但租金反升3%，樓價跌、租金升反映市場對實質住屋剛性需求仍大，但對樓市觀望選擇先轉買為租的人士增多；未來息率有機會回落之預期將逐步為樓市增添利好因素，美國9月份啟動減息機會增，港元拆息有望於第4季有所回落減低銀行及企業資金成本壓力，有利提昇銀行樓按取態積極性，料將可增加市場信心，趁低吸納的買家將會增加帶動市場氣氛。

中原按揭董事總經理王美鳳。（資料圖片）

美減息後需待港元拆息回落 港P方可下調

港息方面，王美鳳指出，美息維持不變符預期，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.875%不變，料其他銀行將陸續跟隨。儘管美國未來將掉頭減息，本港最優惠利率P及按息仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落，故預期現時按息主要為4.125%將於年內大致橫行，原因是剛過去加息周期本港最優惠利率P加幅大幅落後於美息，港P加息幅度少於美息達4.375厘，當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要；現時反映銀行資金成本的港元拆息(8月1日之1個月拆息：4.44%)仍高於實際按息(現主要為4.125%)，資金成本仍高情況下，按息暫未有即時跟隨美息回落的條件。

王美鳳預期，若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率(P)及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。