按保放寬｜美聯布少明：新措施舒緩失業業主供樓壓力　料租盤增加

香港按證保險公司公布，由本月8日起，在按揭保險計劃下設新安排，按三項情況考慮批准合資格業主將自住的物業出租，以協助他們應付因個人或家庭處境轉變帶來的特別需要，換言之，高成數按揭業主如符合上述三項情況亦可出租自住物業。



該三項情況包括，「業主家庭將有新生嬰兒或領養兒童，導致住屋要求改變」；「業主失業，因而需要更具彈性的住屋或財務安排」；「業主有其他特別需要出租物業，而本身在相關物業已自住最少12個月」。



美聯布少明：因失業而放租的按保業主不會太多

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示歡迎有關措施，相信對因個人或家庭處境轉變而有特別需要的業主伸出援手，尤其對失業業主的供樓壓力帶來舒緩，而新措施亦會有助放租盤稍為增加。

不過，由於採用按保的業主一般以自住為主，除非面對上述3項情況，否則亦未會令放租盤即時大幅增加；尤其是本港最新失業率低見3%，相信因失業而放租的按保業主不會太多。

留學生及外來人才來港 本港住屋需求

事實上，隨著來港留學生及外來人才來港，為本港住屋帶來新增需求，導致放租盤顯著減少。據美聯物業官方網站的租盤量計算，今年7月初全港放租盤數目比起去年同期按年大幅減少約23.5%。因此上述新措拖無疑有助放租盤稍為增加，但相信難以抵銷強勁的租務需求，因此料租金升勢持續。