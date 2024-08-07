何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日連沽3伙　吸金逾2.5億

豪宅市場繼續興旺。信置（0083）與中電的何文田St. George's Mansions昨日（6日）單位連錄成交，項目單日連沽三伙單位，吸金逾2.5億元，其中大手客人連掃兩伙，涉資1.6億元。項目推售至今累售58伙，總套現逾59億元。



信和置業執行董事田兆源表示，美國聯儲局減息訊號清晰，預期市場即將踏入減息周期，將帶動樓市氣氛，刺激成交量向上，當中豪宅市場被睇高一線，最受追捧。以ST. GEORGE'S MANSIONS為例，項目一個月內速沽6伙，合共吸金逾5億元。

信和置業執行董事田兆源。

大手客斥逾1.6億購入兩伙

昨日項目連錄三宗成交之中，其中有客人以逾1.6億元大手購入兩伙，分別為第3座15樓A單位，實用面積2,087平方呎，屬四房連雙套房間隔，以9,100萬元沽出，呎價43,603元；以及第3座15樓B單位，實用面積1,839平方呎，屬三房連雙套房間隔，成交價為7,580萬元，呎價41,218元。

至於，另外沽出的單位為第3座6樓A單位，實用面積2,087平方呎，為四房連雙套房開則，則以8,350萬元成交，呎價40,010元。