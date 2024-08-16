CCL跌穿140點　短期下試138點　樓價較歷史高位累跌逾27%

中原城市領先指數CCL最新報139.18點，按周跌1.26%，跌穿140點水平，是7月24日柴灣樂建居項目流標，26及27日啟德柏蔚森III及屯門黃金海灣‧意嵐分別次輪推售當周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，數字反映7月底美國議息前1周樓市觀望氣氛濃厚，而且新盤次輪銷情放緩，樓價跌勢未止，CCL連跌2周共1.37%。市場期待9月減息，二手繼續拉鋸，樓價調整速度緩慢，估計CCL短期下試138點。

CCL創近8年新低 重返2016年9月水平

本周CCL創近8年(411周)新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌5.45%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.26%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌2.68%。8月14日鰂魚涌FINNIE公布首張價單30伙，對本地二手樓價的影響將於9月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.66點，按周跌1.32%。CCL(中小型單位)報138.40點，按周跌1.28%。CCL(大型單位)報143.13點，按周跌1.17%，連跌2周共1.84%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創近8年新低，同樣重返2016年9月底水平。CCL(大型單位)創逾7年半新低，重返2017年1月中水平。

九龍CCL_Mass按周跌逾3% 近1年最大跌幅

四區樓價三跌一升，九龍CCL_Mass報135.62點，按周跌3.02%，跌幅為近1年最大，指數創2016年9月底後新低。港島CCL_Mass報137.95點，按周跌0.86%，連跌2周共1.99%，指數處於2016年6月中水平。新界西CCL_Mass報129.23點，按周跌0.52%，指數於2016年12月中水平徘徊。新界東CCL_Mass報153.16點，按周升0.24%，連跌3周後回穩，指數繼續處於2017年2月中水平。

港島跌幅樓價指數跌幅超過3成

八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島跌幅最大，超過三成，累跌30.76%。九龍跌28.60%，新界西跌27.90%，CCL Mass跌27.85%，CCL(中小型單位)跌27.62%，CCL跌27.26%，新界東跌26.65%，CCL(大型單位)跌25.45%。