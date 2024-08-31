【星之谷】減息在即銀行搶先重返樓按市場 審批服務承諾對症下藥

早前有工商界、地產界指銀行收緊按揭及要求提早還款（call loan），為回應業界訴求，金管局多位高層先後出來解話，除了設立投訴平台機制外，亦要求銀行業對中小企的信貸審批訂立客觀標準，另外在物業按揭貸款方面，多間銀行作出審批按揭的時效承諾，事實上，近期美國減息似乎越來越近，筆者觀察到個別銀行在按揭業務上轉趨積極，相信可令按揭申請人獲益。



審批中小企融資始終如一

據傳媒報道，有商界反映銀行曾因抵押品或物業貶值，要求部分中小企增加抵押品或提早償還差價。需要指出的是，正如金管局總裁在記者會上所說，企業如準時還款及經營情況不變，銀行不會要求提早還款。需要指出的是，銀行處理中小企貸款的風險管理措施其實始終如一，前者每年都會逐一審視中小企客戶的按揭情況，除抵押品價值，經營環境也是一大考慮因素，中小企要有前景，銀行才會有信心。

另外，普羅大眾眼見有中小企被call loan，會擔心相關做法會蔓延至個人物業按揭，即一旦物業變成負資產，銀行就會call loan。然而，銀行處理中小企貸款與個人物業按揭不能混為一談，筆者已多次強調目前未見有住宅按揭市場出現單純因抵押品價值下跌而call loan的個案，所以每月只要準時還款仍可保平安。

回贈吸引 貸款人願耐心等待

記者會另一個關注點，就是有多間銀行承諾為交齊文件的按揭申請人，會於兩周內完成按揭審批並知會客人，這一點反而對個人買家而言更為重要。在撤辣後，由於成交湧現導致按揭申請急增、部分銀行人手不足等原因，的確導致按揭「塞車」。而目前已經有至少6間銀行，包括三大發鈔銀行，都作出審批按揭的服務承諾，這些銀行加起來的市場佔有率高達8成，相信已經能對症下藥。

然而，對比審批速度，貸款人可能更關心按揭回贈何時回升，如果有銀行推出「快閃」優惠計劃，有相對高的按揭回贈，筆者相信貸款者都不介意審批時間拉長，只要有足夠成交期便可成事。

有銀行重推預批 取態漸見積極

好消息是，由於美國減息越來越近，銀行界近期在按揭業務方面已漸見積極，其中有銀行重新接受客戶申請按揭預批服務，有助準買家更好地準備首期預算；而早前市傳一些較為難申請按揭的個案，例如樓齡高的物業，或者是年紀比較大的申請人，目前銀行都不會拒諸門外，更有銀行重新為按揭客戶提供回贈，致使申請客戶倍增。

隨着銀行陸續恢復提供按揭回贈，加上踏入第4季銀行需要衝業績，預計會再次重視按揭市場，期望各大小銀行能夠百花齊放，讓貸款人獲得有回贈、利率優惠的按揭計劃。

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