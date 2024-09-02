中海外啟德新盤「維港．雙鑽」公佈樓書涉702伙　最細開放式244呎

由中國海外（0688）發展，位於啟德跑道區Park Peninsula的維港．雙鑽今日（9月2日）上載樓書，涉及702伙，最細244平方呎起。發展商指，項目位於九龍灣國際交易中心的示範單位及展銷中心經已完工，預計短期內開放予公眾參觀。



維港．雙鑽涉及702伙 涵蓋開放式至四房特色戶

維港．雙鑽 由設兩幢住宅大廈組成，細分第一及第二座，涉及702伙，戶型涵蓋開放式至四房特色戶，實用面積由244至1,770平方呎。設有72個住宅停車位，以及8個住宅電單車停車位。

維港．雙鑽涉及702伙，戶型涵蓋開放式至四房

主打兩房 涉及292伙

當中開放式及一房單位佔約47.8%，實用面積由244平方呎至311平方呎，涉及336伙；主打兩房佔41.6%，實用面積由437平方呎至509平方呎，涉及292伙。

另外三房佔約10.4% ，實用面積由593平方呎至705平方呎，涉及73伙。同時亦有1伙四房連平台及天台特色戶，實用面積1,770平方呎，佔約0.1%。

最細244平方呎 屬開放式間隔

當中最細一伙為第2A座3樓至30樓C室，實用面積244平方呎，屬開放式間隔。另最大一伙為第2B座30樓D室，實用面積為1,770平方呎，連611平方呎平台及254平方呎天台，屬四房連工作間及洗手間間隔，內置樓梯上落，可望維港及都會公園雙景致。

中海外2020年逾42.7億元奪地 每呎樓面地價13,009元

據悉，項目位於啟德發展區第4E區1號地皮，望向九龍灣方向，由中國海外於2020年12月以42.728億元投得，每呎樓面地價為13,009元，略高於當時市場預期4%。當時中海外指，計劃打造項目成為區內豪宅，預計總投資額約65億元。