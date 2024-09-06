驗樓|屯門凱和山92分高水準 康sir讚間隔實用 廚櫃收納空間大滿足

毗鄰黃金海岸，位於屯門管翠路的低密度住宅項目「MORI凱和山」近月陸續收樓，資深驗樓師陳智康（康Sir）就驗收屋苑一個第 5 座 中層F 室單位，實用面積495 平方呎，兩房間隔。 經康Sir仔細驗收後，大讚是次單位的質素高水準，單位總評分為92分，其中批盪、石材、浴室櫃、廚櫃等9項更獲得滿分。



項目由四座住宅大樓、14幢洋房及兩幢複式別墅組成，總共提供693伙，由開放式到四房兩套特色戶都有，呎數由 291’至 3419’，無論單身貴族或者大家庭都適合。另外亦設有住客會所「Club MORI」及189個車位。

凱和山距離黃金海岸商場、三聖邨僅約5分鐘車程，就有齊日常所需的商店及食肆，伴隨黃金泳灘的海灘海岸線，生活方便愜意。

交通方面，凱和山附近設有有巴士站前往屯門公路轉車站及屯門市中心一帶，而附近的青山公路近黃金海岸一帶，亦設有多條巴士路線來往市區。項目前往中環車程約只需約29分鐘、九龍站約22分鐘，經屯赤隧道往國際機場及港珠澳大橋僅15分鐘車程，便可迅速連接國際及內地，而去深圳灣口岸及落馬洲口岸亦僅20至25分鐘車程。另外由樓盤步行約15分鐘，便可到達黃金海岸商場，當中有齊日常所需的商店及食肆，加上連接黃金泳灘、新咖啡灣泳灘、青山灣泳灘等11個沙灘海岸線，消閒及生活配對一應俱全。

「靚則」開揚四正 望九逕山山景優美

今次驗樓，康sir入屋讚賞單位樓底高3.15 米的間隔開揚又實用，其中一入門口左邊就預留空間，可放置頂的儲物鞋櫃，就細心為住戶提供足夠的收納空間，巨形長型客飯廳長約8.25米，寬約2.8米，實用面積約250平方呎，可靈活擺放傢俬分出不同區域。加上客飯廳連接玻璃趟門露台及採用落地玻璃窗，採光度及通風效果充足，望出窗外可見九逕山山景，景觀十分開揚不侷促。

單位露台及兩房皆望向九逕山山景，十分開揚優美，另外九逕山亦是熱門的屯門行山路線，是住客假日郊野之選。

單位門口左邊預留空間，可以放置頂的儲物鞋櫃，是貼心的玄關設計。

貼心善用空間 廚房設計夠充足

而L 形開放式廚房設計，康sir就指鋅盆旁的工作枱面、備餐區域面積十分充足。除了備餐區域，康si被評為滿分的廚櫃，格數多達10多個，轉角位置更設有抽拉式置物及調味料架空間，整個設計用盡每一吋空間，加上一體式無縫灶台石，易於打理，減低漏水的機會，而且入伙已經配備Mia Cucina 三頭電磁爐及抽油煙機， Siemens嘅雪櫃、蒸焗爐及洗衣乾衣機，整體廚房質素超高質，相信完全可以滿足煮飯家庭需要。

L 形開放式廚房特別設有抽拉式置物及調味料架，收納空間十分充足。

主人房三邊落床夠闊落 牆身油漆、地磚手工優

走入長方型的主人房空間同樣寬敞，寬約 2.4 米， 長約 3.42米，實用面積達88平方呎，放置雙人床仍可以三邊落床，景觀更與客廳同向，可以隨時欣賞九逕山的優美景觀。而 細房亦長寬約2.05米。既可作工作房、亦可兒童房間，開則同樣四正實用。最後來到採用酒店式設計的乾濕分離洗手間，雙門鏡櫃收納空間同樣充足，企缸除用上德國著名衛浴品牌 Hansgrohe 水龍頭及淋浴套裝，亦設有酒店式雲石置物架，住戶可輕鬆收納淋浴產品，雖然洗手間非「光廁」，但特別配備 Panasonic 浴室寶保持浴室乾爽，更擁有暖氣、乾衣、換氣和循環功能， 十分方便住客不同季節需要。康sir最後指單位的牆身油漆批盪沒有油轆痕迹及全屋地磚舖得平滑，不刮腳，手工優質。但另有少量小瑕疵需要執修，當中包括廚房抽拉式櫃門回彈問題、單位客廳外牆未完成清潔、客廳窗外唧膠有小洞有機會造成入水等，只需唧膠即可完成修繕，單位最後評分為92分，依然屬優良的交樓質素。

乾濕分離的洗手間配備 Panasonic 浴室寶，可保持浴室乾爽。

康sir大讚屋內牆身油漆批盪完全沒有油轆痕迹，手工十分優質。

康sir發現窗外唧膠有洞，需要發展商執修，否則有機會出現滲水問題。

逾4.7萬平方呎會所 坐擁優質校網

凱和山以「MORI EverGreen綠活概念」設計，不但前迎黃金海岸及毗鄰大欖郊野公園，項目綠化面積亦超過20%，其中 住客會所「Club MORI」的綠化面積連園林就逾4.7萬平方呎，並以「Japandi」為設計靈感，結合日和裝潢及北歐風格的設計，共分為三大主題區，包括「本館 MORI HOUSE」、「沛之庭 Vibe Club」及「躍之庭 Bloom Club」，提供27種多元化運動及消閒設施，包括室內恒溫游泳池、宴會廳、多用途運動館（包括籃球場、羽毛球場及乒乓球枱）及健身身等，住客可盡享健康綠意的生活。而擁有小朋友的家庭，項目小學校網為71校網，匯聚了15間資助小學及擁有國際學府哈羅香港國際學校，家長可以慢慢選擇。

4.7萬平方呎的會所甚具氣派，相當適合接待朋友及舉行聚會。

（資料由MORI凱和山提供）