華懋10.21億奪沙田圍路住宅地　每呎地價3357元　較小瀝源地平15%

沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮上周五（25日）截標，地皮最高可建樓面面積達304,188平方呎，主要發展住宅不需興建社福設施。



地政總署公佈，該幅用地以10.21億元批出，符合市場預期，每呎樓面地價3,357元，中標者為華懋集團。今次沙田圍路住宅用地較7月份時同區小瀝源源順圍住宅用地，每呎地價3,952元，大幅跌價15%。



截收6份標書

該地皮共截收6份標書。當中包括長實（1113）、華懋、新地（0016）、信置（0083）、會德豐地產等。

有市場人士意見認為，地皮周邊存在不同工商物業，其地理位置一般。加上並非緊貼港鐵站且規模又較大，因此項目不會以中高檔次包裝料今次入標數量會較上次由新地中標的沙田小瀝源源順圍地皮少，發展商出價亦料審慎。

↓↓沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地↓↓

鄰近太古汽水廠 主要發展住宅不需興建社福設施

今次截標地皮屬沙田圍路與小瀝源路交界的沙田市地段第625號用地，位置較遠且位於太古汽水廠旁邊，較上次沙田小瀝源源順圍地皮發展規模大近一倍，最高可發展的樓面面積達304,188平方呎，主要作住宅用途，不需興建社福設施。