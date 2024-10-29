華懋10.21億奪沙田圍路住宅地　華懋封海倫：計劃發展中小型單位

沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮上周五（25日）截標，地皮最高可建樓面面積達304,188平方呎，主要發展住宅不需興建社福設施。華懋集團成功以逾10.2億元成功投得沙田圍路住宅地，並指沙田社區配套成熟，將計劃發展中小型單位。



華懋封海倫：計劃發展中小型單位

華懋集團銷售總監封海倫表示，集團非常高興投得此沙田小瀝源住宅發展項目。項目景觀開揚，加上沙田社區配套成熟，計劃發展中小型單位，相信對市場有一定吸引力。項目地盤面積約5,652平方米，預計完成後可提供上限約30.42萬平方呎的總樓面面積。

華懋集團銷售總監封海倫。

該地皮截收6份標書

該地皮共截收6份標書。當中包括長實（1113）、華懋、新地（0016）、信置（0083）、會德豐地產等。

有市場人士意見認為，地皮周邊存在不同工商物業，其地理位置一般。加上並非緊貼港鐵站且規模又較大，因此項目不會以中高檔次包裝料今次入標數量會較上次由新地中標的沙田小瀝源源順圍地皮少，發展商出價亦料審慎。

↓↓沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地↓↓

鄰近太古汽水廠 主要發展住宅不需興建社福設施

今次截標地皮屬沙田圍路與小瀝源路交界的沙田市地段第625號用地，位置較遠且位於太古汽水廠旁邊，較上次沙田小瀝源源順圍地皮發展規模大近一倍，最高可發展的樓面面積達304,188平方呎，主要作住宅用途，不需興建社福設施。