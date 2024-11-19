裕華國貨太子爺入市 斥8738萬買ST. GEORGE'S MANSIONS四房戶
撰文：蔡偉南
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由信和置業（0083）及中電（0002）合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，錄得名人入市個案，裕華國貨太子爺余偉傑，斥資8,738萬元買入該屋苑一伙四房豪宅。
上述成交個案為何文田ST. GEORGE'S MANSIONS第3座低層A室，實用面積2,087平方呎，四房間隔，10月份以8,738萬元沽出，成交呎價41,869元。該單位新買家為余偉傑(YU WAI KIT ANDREW KELVIN)，即為裕華國貨第三代、該公司董事總監余偉傑。
裕華國貨成立於1959年，為一家專營國貨的百貨公司，全港設有10個分店，裕華國貨董事總監余偉傑為裕華第三代傳人。
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