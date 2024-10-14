ST. GEORGE'S MANSIONS四房8738萬沽 晉環逾9000萬連沽兩伙四房
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新盤持續錄得大額成交。信置（0083）與中電旗下的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS今日（14日）沽出一伙四房大宅，屬第3座9樓A單位，實用面積2,087平方呎，成交價8,738萬，呎價41,869元。
ST. GEORGE'S MANSIONS 10月份已錄得6宗成交，套現逾4億元，較9月份成交量有明顯上升，當中約1,800平方呎三房單位查詢量顯著增加。總計項目至今累售74伙，總套現近70億元。
黃竹坑晉環即日沽兩伙四房 吸金逾9000萬
路勁（1098）旗下已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，即日沽兩伙四房兩套特色單位，套現逾9,000萬元。總計晉環至今共沽出729伙，吸金逾150億元。
當中包括第1A座32樓及40樓F室，實用面積同為1,218平方呎，成交價分別為4,819萬元及4,260萬元，呎價39,571元及34,975元。
啟德嘉峯匯銀主盤499萬沽 四年貶值逾3成 內地客入市租轉買畢架山緹外花園大宅1.71億連車位招標沽出 呎價4.2萬加租3成嚇走台灣過江龍 燈籠滷味:百業蕭條、攻港首店下月結業業主移民845萬蝕沽元朗Grand Yoho兩房 回流家庭客撈底承接將軍澳峻瀅II兩房545萬沽、造價兩年回升6% 惟上手6年仍輸185萬