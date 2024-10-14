ST. GEORGE'S MANSIONS四房8738萬沽　晉環逾9000萬連沽兩伙四房

新盤持續錄得大額成交。信置（0083）與中電旗下的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS今日（14日）沽出一伙四房大宅，屬第3座9樓A單位，實用面積2,087平方呎，成交價8,738萬，呎價41,869元。



ST. GEORGE'S MANSIONS 10月份已錄得6宗成交，套現逾4億元，較9月份成交量有明顯上升，當中約1,800平方呎三房單位查詢量顯著增加。總計項目至今累售74伙，總套現近70億元。

信置（0083）與中電旗下的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS。

黃竹坑晉環即日沽兩伙四房 吸金逾9000萬

路勁（1098）旗下已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，即日沽兩伙四房兩套特色單位，套現逾9,000萬元。總計晉環至今共沽出729伙，吸金逾150億元。

當中包括第1A座32樓及40樓F室，實用面積同為1,218平方呎，成交價分別為4,819萬元及4,260萬元，呎價39,571元及34,975元。