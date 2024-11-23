【星之谷】長者突患重病　新居屋按揭觸礁　銀行辣手拒申請？

近期有新居屋陸續收樓，不少準業主「等到頸都長」。不過有人歡喜有人愁，因為有本身是「家有長者計劃」申請人，家中長者因健康問題而遭銀行拒絕按揭申請，到底是甚麼原因會令銀行「戴頭盔」？



一名居屋買家梁先生（化名）向我們求助，指早前與父親透過「家有長者優先選樓計劃」，聯名購入一個新居屋單位，並即將於近期收樓。惟梁父近日身體出問題，在申請按揭時，銀行職員因為業主之一的梁父不能自理，又未能回應問題，於是拒絕了相關申請。即使梁先生能提供法律文件，證明其獲授權買入單位，銀行也未有讓步，令梁先生相當激氣。

該銀行如此謹慎，原來是因為過往有按揭申請人向銀行提交了由父親簽署的購買居屋確認信，結果惹來其他兄弟姐妹不滿，指確認信是父親在神志不清下簽署，結果事件演變為家庭爭產，更鬧上法庭。

銀行需證明業主神志清醒

因此，銀行對於高齡業主尤其警惕，審批按揭時會要求與高齡業主先見面，並確保長者有能力簽署按揭文件。

如長者只是行動不便，銀行一般可安排職員親身上門辦理手續，更試過有個案是該名長者在醫院留醫，職員親自將文件送到病房外讓長者簽署。不過如果長者並非神志清醒，連簽名也未能做到，銀行就很難批出按揭。

面對如此突發情況，其實梁先生可申請將父親剔除業主之列，不過業主需要經社工提出特殊申請。當梁先生完成相關手續後，以單名業主身份申請按揭，銀行就不會拒諸門外。

現金回贈非唯一考慮因素

另一方面，因應按揭市場變化，近期收樓的居屋業主，申請按揭時大多面對另一個疑問——就是應該選擇有罰息期、但現金回贈率較高，還是沒有罰息期、但回贈率較低的按揭計劃？

事實上，銀行在年尾已逐步增加回贈，居屋客戶現時申請按揭，普遍可獲得貸款額0.2%的現金回贈，但就有兩年的鎖息期。

不過，由於居屋售價有折扣，實際回贈所得並不多。反而有部份銀行提供的零回贈按揭計劃，看似蝕底，但其實迎新優惠不俗，而且沒有罰息期，待日後其他銀行加大回贈率或按揭利率下調時，客戶就可以即時轉按，享受更優惠的按揭計劃。

揀H按立於不敗之地

特別要提醒，居屋業主申請按揭時，可自由選擇拆息按揭（H按）或最優惠利率按揭（P按）。H按受拆息影響，日後拆息一旦回落，選擇H按的借款人可減少利息支出；而拆息一旦上升，由於H按封頂息率與P按相同，所以借款人選H按棄P按，可立於不敗之地。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



（資料及相片由客戶提供）