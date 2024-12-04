九龍塘根德道屋地獲3.2億洽購　昔日梅艷芳被掌摑、曾為明星佛堂

90年曾發生「明星佛堂」詐騙案、「梅姐」梅艷芳懷疑被掌摑事件的九龍塘根德道22號屋地，在10月份委託代理推出放售，市值高達4億元。據市場消息，該屋地近日近截標，接獲數份標書，據悉有買家出價約3.2億元洽購，惟業主依然正在考慮中，目前仍未決定會否出售。



業主未決定是否出售

九龍塘根德道22號屋地，位處歌和老街及根德道交界，屬九龍塘傳統豪宅地段。地盤面積約14,265平方呎，現為一幢2層高住宅，連同逾萬呎花園。物業現址劃為「住宅（丙類）1」用地，可重建成8,532平方呎住宅。物業市值約4億元，以重建後住宅樓面計算，每平方呎樓面地價約4.7萬元。

↓↓九龍塘根德道22號屋地近況↓↓

最早為新藝城電影公司總部

資料顯示，上述根德道22號屋地原本為新藝城（Cinema City）電影公司總部，即80年代電影人麥嘉、石天、黃百鳴合作創立的電影公司，當時出品的《最佳拍檔》、《英雄本色》、《監獄風雲》系列大受觀眾歡迎，不過於1991年一度結業。

改建卡拉OK「Take One」、曾發生「梅姐」被掌摑事件

電影公司結業同時亦令根德道22號改建為卡拉OK「Take One」，成為娛樂圈是非之地，而最經典為1992年「梅姐」梅艷芳懷疑被掌摑事件。

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1996年易手予男富商劉百行 改作「明星佛堂」

其後根德道22號這幅屋地在1996年以5,680萬元易手予男富商劉百行。據悉，劉百行為密宗大師義雲高的信徒，當年把根德道22號這幅屋地用作「雲慈慧海功德會」會址，及後由於部份香港明星如張學友亦為信徒，令屋地成為「明星佛堂」。

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佛舍業權曾惹官非

不過這間佛堂未能成為佛門清靜地。當時「雲慈慧海功德會」的會長黃曉穗，建議業主劉百行成立一間海外公司，以該公司名義持有根德道的佛舍業權；又將該公司股權分成三份，劉百行佔其中一份，餘兩份分由黃曉穗及另一謝姓女子持有。

佛舍最終於1999年7月停辦，上述海外公司的董事於1999年一致決議，將物業的業權免費轉給原告，謝姓女子於2001年已將其所佔的三分之一公司股份轉名給劉百行，但黃曉穗則未將她三分之一的股權轉回劉百行名下。因此劉百行遂興訟要求取回業權。