地監局CEO韓婉萍年底離任　難忘推動新盤銷售約章　未打算加牌費

服務地產代理監管局逾19年的行政總裁韓婉萍將於今年底離任，局方今日（4日）舉辦傳媒茶聚。韓婉萍指，期間最難忘推動一手住宅物業銷售約章，從源頭解決代理銷售問題。對於全港持牌代理人數連跌7個月，她解釋屬自然流失，雖然人數流失會影響地監局收入，但暫未有加地產代理牌費打算。



韓婉萍表示，多謝過往地產代理監管局多位主席及各傳媒，認為在服務監管局逾19年間發生不同難忘而具挑戰性的事，對此亦深感有滿足感。又指於離任後想先休息，暫時未有新計劃，而要時間重新想思考方向。

而在服務監管局逾19年間，她表示，最難忘是有份推動一手住宅物業銷售約章，從源頭解決代理銷售問題；其次是打擊假樓盤廣告，於2022至2023年間，地監局抽查逾1,300多次樓盤廣告，僅發現約3.5%違規廣告；第三是能夠在眾多公營機構置業的手續及規則下成功買入位於柴灣寫字樓。

韓婉萍又指，未來地監局將來全力推業界強制性持續專業進修，從而令從業員質素有所提升。

2018年地產代理監管局主席梁志祥（手持「持牌代理」者）與行政總裁韓婉萍，推動一手住宅物業銷售約章，從源頭解決代理銷售問題。（余俊亮攝/2018年7月圖片）

代理人數連跌7個月屬「自然流失」

至於，全港持牌代理人數連跌7個月，她解釋屬自然流失，料有利競爭及可提升業界質素。雖然人數流失會影響地監局收入，但暫未有加地產代理牌費打算。

地產代理監管局主席蕭澤宇表示，地產代理人數流失屬自然淘汰，強調地監局要照顧業界利益。