11月地產代理人數3.85萬人　連跌7個月　每5名代理爭一張單

據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2024年11月底，全港持牌代理人數有38,517人，較上月的38,620人，按月減少103人或約0.27%，連跌7個月。



據地產代理統計數字，截至11月底，整體物業註冊宗數為7,679宗，按月上升1,822宗或31%。以11月份最新持牌代理人數計，即平均每5名代理爭一張單，較10月份的競爭有所放緩。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年11月底錄17,871人，按月少41人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至11月底錄20,646人，按月減少62人。反映分行數目的營業詳情說明書，11月份最新錄6,751份，按月少18份。