東涌東站削商廈解畫租金受壓　港鐵鄧智輝：發展北都有絕對需要

對於有報道指，港鐵（0066）大幅修改整個東涌東站的發展藍圖，將項目寫字樓樓面縮減六成，將樓面撥作住宅用途，住宅樓面增加15%，估計可提供約1萬伙。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝最新會見傳媒表示，東涌東站項目上年招標不成功，當日已聽到業界意見，因此迎合市場需求，以作適合改動，形容是「與時並進」，又指最重要是閱讀市場走勢。不過鄧氏指，未有為項目住宅伙數設下特定數字。



對於東涌東站一帶發展藍圖的大幅削減寫字樓樓面，他表示，近年寫字樓板塊空置情況吃力、租金受到壓力，惟整體長遠而言，他相信依然對寫字樓有一定需求。

東涌東站未為住宅伙數設下特定數字

有指東涌東站一帶規劃改變後，將提供1萬伙，鄧智輝表示，相關數字並不正確，又指整個項目提供多達680萬平方呎，內部設有龐大公共交通交滙處，再加上近年市場希望「住大啲、住寬鬆啲」，不同時期有不同需求，因此沒有設定為住宅伙數特別數字，又指目前正推售的東涌東站第一期，佔整個項目的數面不足5%。

東涌擴展計劃將涵蓋現有東涌新市鎮東西兩面。（蔡偉南攝）

東涌東站、西站將如期2029年落成 重申目標不能鬆懈

對於東涌東站發展，他又強調一點，「我地（港鐵）不是做地產，我地不是發展商」，主要由於東涌東站及東涌西站將會如期於2029年落成，這個目標不能鬆懈，未來一定要進行招標活動讓整個項目收支平衡，以滿足港鐵一向以來的「鐵路加物業」的融資方式。他又指，東涌依然是橋頭堡，能連接港珠澳大橋，會繼續進行發展。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝。（蔡偉南攝）

對於整體經濟環境，他表示，建築成本依然高企，未有跟隨樓價回落而同時下調，發展商也需要考慮。

小蠔灣正興建新車站 住宅部份適時重推

而鄰近的小蠔灣發展項目，鄧智輝表示，港鐵已經投大量資源在該項目興建新車站，區內新鐵路車站在2030年落成的目標維持不變， 又指住宅設在平台上， 目前正搬遷港鐵維修設施，完成後再把住宅部份適時推出招標。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝。（蔡偉南攝）

發展北都有絕對需要 港鐵是北都持份者

問及政府致力發展北部都會區，會否擔心發展商把資源投放在北都，而忽略港鐵東涌及小蠔灣項目，鄧智輝表示，港鐵本身也是北都持份者之一，區內亦將有洪水橋新車站、古洞站等重要鐵路站，認為大力發展北部都會是有絕對需要，不覺得會拉散其他地區的發展。

THE SOUTHSIDE一周年出租率96% 鄧智輝形容罕見情況

黃竹坑站上蓋商場落成THE SOUTHSIDE一周年，出租率高達96%，為集團罕見出租不足100%的商場，目前還有數個舖位待租。他認為，相關情況反映香港消費市道、飲食休閒習慣出現變化，港人喜歡外遊、北上消費，坦言生活模式已經改變。他又強調，商場營運已改變，會把商場當作社區設施，以服務當區居民。

他又指出，目前港鐵未完成的新樓盤有13個，涉及約1.1萬伙，明年銷售部署需要與合作發展商再成商討。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝。（蔡偉南攝）