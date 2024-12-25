2024回顧｜政府地價收益僅81億大跌76%　專家：發展商續保守投地

政府收價收益大插水。2024年本港今年全年（1月至12月）政府合共推出共3幅住宅官地，除了位於柴灣祥民道用作私人興建資助出售房屋的住宅地流標，其餘兩幅沙田住宅地成功批出，合共賣地收入為16.4億元，若連同兩幅電動車充電站地皮計，4幅官地賣地收入合共涉資逾17.4億元。



補地價方面，截至今年12月，2024年全年補地價收入暫錄逾63億元計。若合計政府官地賣地收入及補地價收入，合共為庫房進帳逾81億元的地價收益，較去年全年的349億元，大跌76.7%。



新地6.19億奪小瀝源地

今年政府僅僅賣出兩幅住宅地皮，均位於發展成熟的沙田區。當中包括沙田小瀝源源順圍住宅地，由新地（0016）於今年7月以6.19億元奪地，最高樓面面積達156,616平方呎，每呎樓面地價3,952元，較兩年前同區顯和里地皮 每呎地價8,802元，大幅跌價55%。新地預計興建中小型單位，預算總投資額約20億元。

呎價不足4000元較兩年前插水55%

另外，該住宅地同時設280平方呎限呎條款，並需興建長者日間護理中心等社區設施，及自費興建可提供50個車位且分不可拆售公眾停車場。

↓↓沙田小瀝源源順圍住宅地↓↓

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華懋3個月後10.21億奪沙田同區住宅地

至於，另一幅沙田住宅地為小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界地皮，由華懋集團在今年10月以10.21億元奪地，每呎樓面地價3,357元，同樣預計發展中小型單位。

地皮最高可建樓面面積達304,188平方呎，主要發展住宅不需興建社福設施，地皮造價較3個月前由新地（0016）奪得的小瀝源源順圍住宅用地，每呎地價3,952元，大幅跌價15%。

↓↓沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地↓↓

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柴灣「樂建居」住宅地流標 未見有發展商入標

目前樓市由高位回落，今年再有住宅官地流標，涉及為位置柴灣用作私人興建資助出售房屋的住宅地。該幅地皮在今年3月推出招標，惟地皮在四個月後，即7月截標時僅見一間工程公司入標，亦未見發展商有入標。

最終，地政總署在7月公佈，該地皮因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書，意味項目流標收場。

除地皮外，今年亦批出兩幅位於九龍灣啟福道、沙田火炭山尾街電動車充電站項目，涉及1.02億元，均由中石化（香港）在6月及7月投得，租用期為12年。

↓↓柴灣祥民道項目↓↓

新世界、招商蛇口粉嶺北項目補地價17.8億

政府着重北部都會區發展，區內有不少發展商陸續為旗下項目補地價。近年積極發展北都項目的新世界發展（0017），該集團與央企招商蛇口合作的粉嶺第14區（馬適路）商住項目在本月已完成補地價，其補地價金額為17.8億元，每呎樓面補地價為1,600元。

據知，該項目將於明年初動工，而地皮面積約15萬平方呎，總樓面面積逾110萬平方呎，可作4幢樓高32層的商住物業，預計2029年落成。

粉嶺北第14區地皮。（地政總署資料）

新世界發展（0017）在2024年5月份落實與招商蛇口聯手發展粉嶺北新發展區商住項目。

不明朗因素不斷 專家：明年發展商態度繼續保守

今年全年賣地收入僅逾81億元，表現按年大跌逾76%。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓預料，明年發展商投資新項目時仍繼續持保守態度入標。

他解釋，目前普遍投資銀行一般估計明年樓市升3%至5%，即只能回到2024年年初的水平。加上明年特朗普上任之後，預期會向多個國家增加關稅，當中甚至有意見預測人民幣會下調以應對關稅帶來的影響，長線或會影響內地人來港買樓的能力。因此基於上述種種不明朗因素，亦會影響發展商心態。

經濟好轉發展商才高價投地

梁沛泓續指，目前本港政府是要找出新政策，從而令香港經濟走出谷底，當中包括發展新科技、開發本港深度旅遊、加強本港作為金融中心的集資能力，並會投放資源配合新的政策。因此，對於明年的賣地及補地價收益，亦不能抱有大期望，同時亦只能寄望本港經濟有良好遠景，發展商才會再次高價投地。