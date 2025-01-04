【星之谷】手持加密貨幣　申請按揭買磚頭？上車隨時變「跌落車」

加密貨幣Bitcoin早前升勢凌厲，不少投資者都有斬獲，身家暴漲，亦令不少人希望入場賺第一桶金，繼而買磚頭做業主。然而，加密貨幣對香港銀行而言仍然沒有太高認受性，故申請按揭時Bitcoin既不能視作收入來源，亦不算是資產，甚至在銀行戶口中有加密貨幣交易，按揭都有機會被銀行拒批。



加密貨幣Bitcoin早前升勢凌厲，不少投資者都有斬獲，身家暴漲，亦令不少人希望入場賺第一桶金，繼而買磚頭做業主。然而，加密貨幣對香港銀行而言仍然沒有太高認受性，故申請按揭時Bitcoin既不能視作收入來源，亦不算是資產，甚至在銀行戶口中有加密貨幣交易，按揭都有機會被銀行拒批。

加密貨幣難獲視作入息

在海外地區，有員工接受收取Bitcoin作為薪金，然而在香港並不普遍，原因是香港《僱傭條例》規定，工資需以金錢形式支付，而加密貨幣並不是法定貨幣，所以僱主用Bitcoin出糧有機會違反法例。有科技公司曾以Bitcoin作為開工利是或獎賞，則沒有太大法律問題。

不過在按揭角度，Bitcoin不能視作花紅之類的非固定收入。銀行一般計算借款人入息時，會將其兩年所收到花紅平均計算去供款與入息比率（Debt-To-Income Ratio，DTI）之中，並有機會申請最高9成按揭；但Bitcoin不是法定貨幣，即使員工持續收到Bitcoin作為獎賞或花紅，或者報稅有提及Bitcoin收入，銀行都不會接受，借款人只能以收取法定貨幣的薪金、花紅和佣金去計算DTI。

銀行暫未承認Bitcoin

那麼以Bitcoin作為資產，向銀行申請按揭又是否可行？很抱歉，銀行目前只接受現金、股票、外幣、香港物業、基金及債券，亦有銀行接納無保費融資的保單作為申請人資產，但Bitcoin則未有成功案例，原因都是因為香港銀行未承認加密貨幣。

唯一可行的方法，是將加密貨幣套現「出金」，再將資金作為置業首期，又或者以資產水平申請按揭，按照最新的規定，就有機會申請到最高7成的貸款，然而這種做法有機會令加密貨幣「好友」失去資產升值機會。

虛擬資產交易惹洗錢嫌疑

亦要注意的是，如套現後換成現金申請資產按揭，有銀行需要客戶存放於戶口3個月以上，亦需要出示銀行月結單，如當中顯示資金是賣加密貨幣套現所得，由於銀行會非常着重資金或資產來源，而買賣加密貨幣很容易牽涉洗錢活動，銀行有可能需杜絕風險，不單拒批按揭，甚至有機會連銀行戶口亦封鎖。

所以申請人如果手中大部份資產均是加密貨幣，又打算以這些虛擬資產買實物磚頭，應提早做好部署，避免虛實交界之間上車變跌落車。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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