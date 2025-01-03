新地西沙GO PARK即將開幕　3大免費遊樂設施　方力申游泳學校進駐

新地（0016）發展的西沙大型綜合發展項目「西沙GO PARK」即將開幕。新地今日（2日）公布場內將設有三大免費遊樂設施，佔地逾4萬呎；另外設有逾3,000呎寵物公園，以「Glamping露營」主題的寵物遊樂及打卡設施。



方力申游泳學校進駐西沙GO PARK

多間運動消閒、餐飲娛樂商戶落實進駐，包括由前香港游泳隊代表、藝人方力申主理的「香港游泳學校」為學校首個專屬室內泳池、積極推廣單車運動的「Cyclone Cycling」首次開店提供各類單車器材及租借、人氣咖啡店KAHU COFFEE跨界開設全日中式點心店「CHILL DIM SUM by KAHU」、人氣露營用品店「DAISUK 大叔」、「貓員外精釀酒館」新界區首店、「Yata一田」更開設首間便利店及全新餐飲概念「Yata Eats一田食堂」、全港首間以運動為設計主題的「美國冒險樂園」及香港帝苑酒店旗下餐廳「Asian Delights」等，部份商戶已經於早前陸續試業。

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定位「公園式運動商業綜合體」、適合一家大小

新地代理租務部總經理周淑雯表示，西沙GO PARK即將開幕，是新地最新發展的西沙大型綜合發展項目當中的運動商業綜合部分，以「公園式運動商業綜合體」作為定位，將運動、娛樂、餐飲及生活休閒體驗集於一身，各類型的設施適合一家大小、不同年齡人士及各種興趣的社群。

當中佔地共逾4萬呎的三大兒童遊樂區將會先後登場，迎合親子家庭客群；逾3,000呎的寵物公園亦將開放，方便顧客帶同寵物來遊樂。此外，多間涵蓋餐飲、運動及消閒娛樂商戶已陸續進駐。

全新兒童遊樂設施1月內陸續開放免費使用

「西沙GO PARK」的公園式商業部分將為區內帶來全新兒童遊樂設施，當中三個分別位於地面及二樓、特別為兒童及適合不同年齡人士打造的遊樂場，將會於1月內陸續開放免費使用。三大兒童遊樂場各具特色，共設有多達10條不同高度滑梯、精心設計的攀爬架、繩網、彈床等，超過13種玩樂設施。

此外，園內亦設有全新打造的寵物公園，為毛孩和主人提供了一個理想的休閒好去處，共設有5種不同寵物設施，包括Glamping露營打卡位及霧化降溫設施，及有毛孩專用飲水機。

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