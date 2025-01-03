2024年CCL最終報137.64點　按年跌6.5%　新春前樓價繼續牛皮

中原城市領先指數CCL最新報137.64點，按周升0.36%，是12月9日及12日中央政治局會議及中央經濟工作會議指出要穩住樓市股市，及要實施一系列提振經濟政策當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL持續升跌交錯，近9周於138點上下窄幅爭持。二手業主與買家角力拉鋸，成交淡靜，短期樓價維持反覆牛皮格局。估計新春前CCL於136點到140點徘徊，未有明顯上升或下跌趨勢。



本周CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價最終累跌6.50%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.31%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.07%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.76%。1月2日筲箕灣傲華減價重推50伙，以及港股失守2萬點收市，創近一個月低位，對本地二手樓價的影響將於2025年1月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.13點，按周升0.67%。CCL(中小型單位)報137.00點，按周升0.58%。CCL(大型單位)報140.85點，按周跌0.68%，連跌2周共1.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊處於2016年9月中水平，而CCL(大型單位)則處於2016年9月底水平。

四區樓價指數，港九市區升，新界兩區跌。港島CCL_Mass報138.57點，按周升1.64%。九龍CCL_Mass報133.81點，按周升1.19%。新界東CCL_Mass報148.38點，按周跌0.32%，連跌3周共1.59%。新界西CCL_Mass報128.36點，按周跌0.33%，結束2周連升。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年7月初、8月底、10月初及12月中水平徘徊。

以正式買賣合約日期計，指數與2023年底相比，2024年全年CCL跌6.50%，CCL Mass跌6.23%，CCL(中小型單位)跌6.16%，CCL(大型單位)跌8.12%，港島跌4.87%，九龍跌5.62%，新界東跌8.01%，新界西跌6.99%。