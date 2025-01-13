世茂遭入稟清盤　東涌喜來登酒店再次放售　市傳索價45億劈價25%

內房世茂集團（0813）近日公布，呈請人深化連盛投資有限公司上周五﹙10日﹚向香港高等法院提出對該公司的清盤呈請，涉及公司與招銀國際財務有限公司相關跨境貸款所提供的擔保，未償還金額約2.58億元人民幣。



而世茂集團及明發集團（國際）共同持有的東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，早在2023年3月起委託代理行推出放售，開價不低於65億元，不過一直未能沽出。該幢酒店最新再度委託代理推出放售，邀約截止日期為 2025年4月15日。據早前市場消息，該幢酒店降價至不低於45億元。



第一太平戴維斯表示，公開邀約出售東涌怡東路9號喜來登酒店項目，物業為一間由萬豪所營運的雙品牌酒店，是次將連同基座商場「灣景薈T Bay」一併出售，總建築面積約61萬平方呎，共有1,219間客房，以客房量計為區內最大及全港第三大酒店。兩個酒店品牌各有定位，世茂喜來登酒店為高端五星級酒店，共有218間客房，而福朋喜來登酒店共有1,001間客房，主要吸納經濟型顧客。

香港機場城喜來登酒店項目。（第一太平戴維斯相片）

第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文表示，近年政府大力推動機場城的發展，未來即將有多個新發展項目相繼落成如11 SKIES、亞洲國際博覽館二期、藝術品儲存設施、水上樂園及遊艇港灣設施、空運鮮活市集以及新交通基建連接東涌、航天城及港珠澳大橋香港口岸。機場城的發展將直接帶動區內的酒店住宿需求。

入住率分別達94%及95%

第一太平戴維斯首席執行官投資辦副資深董事鄭浩賢補充，2024年度訪港旅客數目已恢復至疫情前水平的七成，上述酒店物業的入住率與平均每日房價表現亦相當理想，於2024年12月，世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒的入住率分別達94%及95%，其中世茂喜來登酒店的平均每日房價更超過1,400元。

世茂主席許榮茂。（視覺中國）

9年前世茂、明發18.3億奪地皮自行發展

上述酒店所在地皮由世茂集團（0813）及明發集團（國際），於2014年10月透過銘陽有限公司以18.3億元投得地皮，每呎樓面地價約2,998元，屬預期之內，當時5家本地財團亦被擊退。該酒店項目佔地138,877平方呎，可建樓面高達610,480平方呎。

酒店以「Y」字型和階梯式設計，樓高18層，提供1,219間客房，以客房數量計為全港第二大酒店，僅少於提供1,608間客房的荃灣西如心酒店。

全港第二大酒店 提供1219間客房

翻查資料，該酒店現由銘陽有限公司持有，其公司董事包括世茂集團主席兼執行董事許榮茂，以及擔任副主席、總裁兼執行董事的幼子許世壇。據悉，世茂集團持有項目80%權益。

+ 1