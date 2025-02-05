觀塘Bal Residence 31伙減價！個別單位減價5%　入場費454.19萬起

麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residence今日（5日）更新價單涉及31伙，入場費454.19萬元，個別單位減價5%。另加推20伙入場費544.21萬元起。連同一伙原價單位計，總數52伙於本周日（9日）以先到先得方式發售。



推31伙減價貨

該批更新價單的31伙價單定價559萬元至967.8萬元，價單呎價16,203元至21,662元，發展商分別為14樓以上及以下單位提供兩個折扣優惠，分別為18.75%及20.75%，扣除相關優惠後，折實售價為454.19萬元至766.99萬元，折實呎價13,165元至17,601元，折實平均呎價為15,136元。

麗新發展高級副總裁潘銳民（左）

個別單位減價5%

值得留意的是，該批入場單位為8樓B室，實用面積345平方呎，屬一房間隔，價價單定價為588.4萬元，在更新價單後單位減價29.4萬元至559萬元。計及18.75%優惠後，單位折實售價由478.075萬元減至454.1875萬元，即減價5%。

加推20伙 折實入場544.21萬元

另亦加推20伙，價單定價686.7萬元至1056.3萬元，價單呎價20,138元至22,966元，扣除20.75%優惠後，折實售價為544.21萬元至837.12萬元，折實呎價15,959至18,201元，折實平均呎價為16,904元。