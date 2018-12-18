物監局就物業管理發牌制度建議　闡述重點

物業管理業監管局（物監局）就《物業管理服務條例》（第626章）（《物管條例》）下有關物業管理公司及物業管理人的發牌制度建議闡述重點。

物監局就《物管條例》於本年11月21日發表有關物業管理公司及物業管理人的發牌制度建議的諮詢文件。該局亦因應持份者的要求，於本年12月3日把諮詢期由2019年1月2日延長至2019年1月18日，讓公眾有更多時間就諮詢文件提供意見。

因應有相關團體對諮詢文件公開表達意見，物監局藉此重申以下發牌制度建議的重點。

發牌制度 確保業界服務質素

有關物業管理公司的發牌制度方面，《物管條例》訂明不涉及提供多於一個規例中的服務類別或次類別，則該公司毋須領取牌照。舉例說，只提供「物業的維修、保養及改善」（即第三類物業管理服務類別）的物業管理公司，毋須領取物業管理公司牌照。

有關物業管理人的發牌制度方面，物監局重申，只有在提供物業管理服務方面擔當監督或管理職務的物管從業員，才會受發牌規管，前線員工如沒有擔當監督或管理角色，則毋須領取物業管理人牌照。這個做法符合發牌制度的目的，即是要求提供物業管理服務的管理層及決策者必須確保服務質素。

物監局重申，只有在提供物業管理服務方面擔當監督或管理職務的物管從業員，才會受發牌規管。﹙路透社﹚

另外，就物業管理公司的發牌制度下有關業主組織（如業主立案法團）須申領物業管理公司牌照事宜，《物管條例》訂明，若業主組織自行管理少於1,500個單位（根據《建築物管理條例》（第344章）第2條所界定的單位，可包括車位）組成的物業，而且並無聘用物業管理公司或物業管理人，該業主組織可提供物業管理服務而毋須領取牌照。如業主組織已聘用物業管理公司為其提供物業管理服務，而該業主組織並沒有提供多於一種物業管理服務類別或次類別，該業主組織亦毋須領取物業管理公司牌照。