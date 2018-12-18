凱滙買家Full pay 3房單位幫兒子上車　冼太：佢鍾意用就用！

信置（0083）等牽頭發展的觀塘凱滙第一期，今日次輪推售383伙。已為退休人士的頭籌客冼太買入3房中層單位供兒子上車，斥資過千萬元。「無諗住畀首期，我諗住一次過畀晒算囉，唔需要做按揭。」

冼太本身住在九龍區，她透露，今年30歲以上的兒子尚未結婚，「買定畀佢，佢鐘意用就用，無所謂。」

她又稱，兒子在觀塘區上班，該區交通方便、配套好，未來發展不錯。

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首輪未抽中 今次入四張飛

上周首輪推售首批488伙「一Q清袋」，不少買家未能買入心儀單位，冼太上輪就抽到1,900號籤，「上次都有嚟，但諗住都入唔到，就冇再排隊入去囉，睇到個龍尾都唔到我囉，所以就行開囉。」今次她抽到2號籤，「今次入多咗票，入咗四張。」

她對新盤相當滿意，「今次好好彩，多謝畀我揀到個心儀嘅單位」，「呢個樓盤係好有潛質，所以好有信心。」被問到樓市下跌，她稱：「跌極都有限啦，呢啲咁嘅筍盤。」

凱滙發展商今輪推售的兩張價單，包括1至4房單位，當中第4張價單涉280伙，以最高折扣20.5%計，折實平均呎價18,488元。而第5張價單則涉103伙，折實平均呎價則為19,688元。合共推383伙。