中原︰樓價再跌1成　供樓負擔比率將回落3.6個百分點

樓價再跌1成，供樓負擔比率料下調3.6個百分點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，現時樓價調整下跌，令供樓負擔比率走勢向下，減輕市民的置業負擔。假設按息維持不變，預期2019年第1季CCL跌至160點水平，即未來樓價再下跌約1成，估計私樓住戶P按的供樓負擔比率將由34.5%下降至30.9%，跌幅為3.6個百分點。

資料顯示，本地樓價自2018年8月開始見頂回落，影響私樓住戶P按的供樓負擔比率由今年6月的38.7%高位下降至11月的34.5%，五個月累計下跌4.2個百分點。

樓價見頂回落，供樓負擔比率已連跌5個月。﹙資料圖片﹚

供樓負擔比率連跌5個月​

私樓住戶的供樓負擔比率是根據一個建築面積為600平方呎的單位，現居私樓的家庭月入中位數39,700元，2018年11月份樓價指數（CCL Mass）178.40點，以及金管局2018年10月份的平均按揭成數44.6%，還款期319個月計算。

11月份以最優惠利率（P）掛勾的平均按揭利率為2.375厘。11月份以P按為基準的供樓負擔比率錄34.5%，每月供款額為13,699元。供樓負擔比率連跌5個月，是自2017年10月的33.8%之後創13個月新低。如果樓價下跌1成，供樓負擔比率將下調至30.9%，比率下跌3.6個百分點。而每月供款額將由13,699元下降至12,286元，減少1,413元。

另外，若以6成按揭，20年還款期計算。2018年11月份以銀行同業拆息（HIBOR）掛勾的平均按揭利率暫時為2.3厘。11月份以H按為基準的供樓負擔比率為57.1%，每月供款額為22,659元。另外，11月份以P按為基準的供樓負擔比率錄57.5%，每月供款額為22,817元。