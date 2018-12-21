CCL三大整體指數齊跌12周　料明年次季才止跌

中原地產公布最新樓價指數，4個指數跌幅明顯擴大，中原城市領先指數CCL報174.74點，按周跌0.49%，連跌12周共6.36%，是2008年11月之後的最長連跌。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.01點，按周跌0.58%，連跌12周共6.84%。

CCL（中小型單位）報174.36點，按周跌0.57%，連跌16周共7.84%。CCL（大型單位）報176.65點，按周跌0.09%，連跌兩周共0.5%。CCL，CCL Mass，CCL（中小型單位）三大整體指數齊跌12周，為歷史最長齊跌紀錄。

料2019年次季CCL跌至160點

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四大整體指數均重返2018年3月財政預算案時的水平。他預期2019年次季CCL目標160點兼且止跌，樓價將回到2017年7月政府換屆時水平。黃良昇認為，新盤觀塘凱匯熱潮以及聯儲局加息，對樓市的影響將反映在明年1月中旬的CCL。

新界東CCL_Mass報184.74點，按周跌1.93%，連跌16周共11.53%；新界西CCL_Mass報156.85點，按周跌0.92%，連跌9周共8.73%；港島CCL_Mass報182.59點，按周跌0.17%，連跌2周共0.78%；九龍CCL_Mass報172.82點，按周微升0.01點。