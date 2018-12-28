全年私樓供應未達標　發展局解釋：要跟公營房屋與私樓7比3比例

政府今日公佈今財年最後一個季度的賣地計劃。來季將以招標形式推出4幅住宅用地，加上港鐵及市建局等項目，預料第4季可提供3,950伙。

本財年私樓供應合共13,850伙，較全年供應目標約18,000伙低23%，亦較2017至2018年度的24,280伙大跌43%。

今財年不跟隨「7 : 3」是不切實際

發展局局長黃偉綸表示，運房局早前公布的「2018年長遠房屋策略周年進度報告」，正式落實將公私營房屋比例，由目前「6比4」 轉作「7比3」。

雖然政策於2019至2020財年才正式落實，但認為局方現時不予理會屬「不切實際」，因此現財年便需要反映相關的政策，重申未來3至4年，私樓供應仍可維持於93,000伙水平。

他又解釋，今年中已將9幅私人土地更改規劃興建公營房屋，「其實已達全年供應目標的8成多」；同時指出為滿足公營房屋的土地供應，未來會有改劃更多私人土地作公營房屋之用。

發展局局長黃偉綸表示，強調政府不會因應市場變化，而放慢土地供應。（林若勤攝）

不會因樓價走勢改變土地供應政策

被問到最近樓價有下調趨勢，黃偉綸表示，政府不會因此調低賣地價格。他指出，樓價受多個因素，包括息口走勢、資金流向及整體經濟等影響，賣地只是其中一個因素，強調政府不會因應市場變化，而放慢土地供應，「如果因為咁放慢造地，永遠走不出土地不足的問題。」

不回應改劃粉嶺高爾夫球場傳聞

至於土地供應專責小組最新草擬文本建議，政府應優先研究發展粉嶺高爾夫球場作公營房屋。他指小組將在數日後提交最終報告，暫時不評論坊間言論，屆時會小心研究報告再作出回應。

此外早前政府招標發售山頂文輝道住宅地，卻罕有流標，被問到何時再推售，他回應指以往官地流標後會於下一季再推，可作為參考。