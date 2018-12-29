港置：本年至今非住宅物業註冊量比率約24%　按年增1.3個百分點

中美貿易戰陰霾、息魔夾擊下，樓市回軟，投資者或因此轉投非住宅市場。香港置業行政總裁李志成表示，非住宅物業註冊量佔整體物業註冊量比率暫錄約24.1%，較去年全年約22.8%增加約1.3個百分點。

據土地註冊處資料顯示，本年至今（12月27日）各類非住宅物業錄18,992宗註冊，較去年全年的19,105宗少約0.6%；涉及註冊金額約1,633.18億元，較去年全年約1,695.54億元少約3.7%。

商廈註冊量跌價升

按類別劃分，其中工廈本年至今錄得5,574宗註冊，較去年全年的5,046宗多約10.5%；涉及註冊金額約404.31億元，較去年全年約343.65億元多約17.7%。商廈市場本年至今錄2,035宗註冊，較去年全年的2,042宗少約0.3%；惟涉及註冊金額約571.94億元，較去年全年約375.85億元多約52.2%，因期內錄得1宗價值逾197億元的港島東中心註冊。

舖位市場本年至今錄得1,679宗註冊，較去年全年的1,910宗少約12.1%；涉及註冊金額約403.64億元，較去年全年約624.42億元少約35.4%。而純車位及其他類別，本年至今錄得9,704宗註冊，較去年全年的10,107宗少約4%。