新地十二大商場除夕單日人流按年升25%　營業額則增23%至1億元

新地十二大商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場跨年及聖誕銷情報捷，於除夕單日錄得171萬人流，營業額高達1億元，按年分別升25%及23%。

新鴻基地產代理租務部總經理鍾秀蓮表示，為配合商場倒數活動，部分商戶更延長營業時間，方便市民消費；加上近日天氣轉冷，節日氣氛濃厚，加強了市民的消費意欲，食肆及服飾商戶尤其受惠，帶動商場的人流及營業額錄得可觀升幅。

東港城於除夕請來鄭秀文及其他藝人，帶動商場的人流及營業額錄得可觀的升幅。（新地提供）

9日聖誕推廣期人流升24% 營業額逾7.87億元

其中，將軍澳東港城及上水廣場在除夕夜安排倒數活動，東港城請來鄭秀文、劉浩龍、菊梓喬、譚嘉儀等藝人，令商場人流按年升19%至38萬人次，營業額則升25%至3,690萬元；而上水廣場則請來韓國組合成員 2PM 俊昊、Shine、李佳芯、吳若希、劉佩玥、陸浩明等藝人，令商場人流按年升19%至31.5萬人次，營業額升22%至2,980萬元，

另外，新地十二大商場在聖誕黃金消費檔期以5大經典卡通人物，推出《經典卡通人物聖誕巡禮》，在一連9日的聖誕推廣期（12月18日至26日）商場人流按年升24%，達1,450萬人次，營業額則升25%至逾7.87億元。