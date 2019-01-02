去年全年樓按量10.5萬宗　創7年新高　邊間銀行承造最多按揭？

去年本港樓市如坐過山車，先高後低，但盤點全年樓花及現樓表現，樓宇按揭宗數仍創新高。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，現樓註冊數字為105,551宗，按年升3.2%，創7年新高；惟全年樓花註冊數字錄得8,983宗，按年少24.6%。

至於12月份，現樓按揭宗數為7,454宗，較11月份的10,588宗下跌29.6%，而相比去年同期下跌9.8%；樓花按揭宗數為752宗，比上月的707宗增加6.4%，而較去年同期則少31.8%。

現樓樓花年底表現回落 料上半年樓市未樂觀

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓認為，下半年起外圍經濟的負面因素不斷，大部份業主持貨力強，因此採取惜售策略等待時機，可謂對二手市場來說雪上加霜。

同時，她指一手市場於年底開始表現膠著，部份樓盤於推售時未能「一鋪清袋」，可見樓花光環轉淡，市場購買力減弱，預計今年上半年樓市情況仍未太樂觀，將受貿易戰及外圍經濟的不明朗因素而導致較反覆。

劉圓圓認為，下半年起外圍經濟的負面因素不斷，大部份業主持貨力強，因此採取惜售策略等待時機。（受訪者提供）

滙豐現樓按揭 連續23個月蟬聯冠軍

總結銀行表現，滙豐銀行再下一城，在現樓按揭宗數連續23個月奪第一，市佔率達25%；其次為恒生銀行，市佔率約18%；第三名則是中國銀行，市佔率16.6%；隨後依次為渣打銀行和東亞銀行，市佔率分別為7.2%及4.8%。

樓花方面，滙豐銀行再以市佔率31.5%奪得；緊隨其後是中國銀行，19%市佔率；恒生銀行以14.2%市佔率居第三；第四名及第五名分別為渣打銀行和東亞銀行，市佔率分別為12.1%及6.1%。劉圓圓表示，全年各大銀行對按揭業務表現積極，息率及回贈等方面表現進取，故對存款基礎較大的銀行較為有利，預料銀行將續以低息高回贈作招徠。