中海外旗下大埔天鑽首批324伙　最高折扣18.5%　1房入場費約439萬

樓市放緩，但仍有發展商無懼「寒風」推出新盤。中海外（0688）旗下大埔山塘路「天鑽」為2019年首個新盤，今日該盤公布首張價單，涉及324伙。

中海外地產董事總經理游偉光表示，首批涉及324伙，包括1至3房單位，實用面積由377至761平方呎，定價介乎538.5萬元至1,249.6萬元，呎價介乎13,114至17,012元；提供最高18.5%折扣優惠，折實售價為438.8萬元至1018.4萬元，折實後呎價為10,688至13,864元。

相信樓市已重新復甦

游偉光表示，價單定價是參考市場狀況和天鑽特色、質素，相信市場已重新復甦，並引述有報道指有超過6成行家預計今年樓價平穩健康發展，又相信定價較同區樓價有所折讓。項目並將於明日開始收飛，可於下星期推售。

被問到該盤代理佣金，他僅稱會和地產代理公司緊密溝通，將盡快公布佣金。

中海外旗下新盤天鑽，推出首批合共324個單位。（張浩維攝）

主打兩房單位佔一半

根據價單，1房單位16個佔約5%、2房單位174個佔約54%、3房單位82個佔25%、3房連工作間佔52個約16%。

是次最低入場費單位為10座2樓2室1房單位，實用面積379平方呎，折實售價438.8萬元，折實呎價11,578元。