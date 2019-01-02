信置凱滙佣金1.7%　中原表強烈不滿　致函黃志祥︰對代理不公允

信置（0083）等牽頭發展的觀塘新盤凱滙，自上月13日開賣以來一直銷情熾熱，累售逾1,385伙，套現逾168億元。不過，發展商早前公布凱滙的佣金比率為樓價的1.7%，卻惹來中原地產不滿。

陳永傑︰殺了地產代理的合理回報

中原地產代理有限公司亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑就凱滙的佣金安排，向信和置業主席黃志祥致函，直言信置近日公報就地產代理銷售凱滙的佣金比率為樓價的1.7%，比一般二手市場買賣雙方合共付出的經紀佣金為樓價2%還要低，中原正式向信置表達強烈不滿及抗議。

陳永傑於信中稱，中原一直要求信置給予最少樓價2.5%的佣金，此亦符合市場慣例，惟信置對佣金比率一事不置可否，沒有正面回應，直至完成第四輪銷售，市場出售了逾1,300伙單位，才單方面公布佣金比率為樓價的1.7%，這是扼殺了地產代理的合理回報，對代理亦不公允，中原實在難以接受，故希望信置可以重新檢視有關樓盤的銷售佣金比率，調高至符合市場的合理水平。

觀塘新盤凱滙累售逾1,385伙，套現逾168億元。﹙資枓圖片﹚

如果以凱滙目前賣樓所套現的168億元計算，若佣金比率為1.7%，代理僅可獲得2.86億元佣金，但若按佣金比率為2%計，代理合共可獲3.36億元佣金，兩者相差5,000萬元；如果按中原要求的2.5%佣金比率計，代理更可獲得4.2億元佣金，與現時發展商所提供的佣金比率相差達1.34億元。

中原於信末列表顯示近年一手樓盤佣金比率，普遍介紹2.5%至4%之間。

信置︰暫時未有特別回應

陳永傑回覆《香港01》指，公司員工採取多勞多得制度，前線員工已協助信置達成約500多宗成交，公司上下有多達數千名員工參與，該篇聲明是代表員工向發展商反映不滿。他說，佣金低並沒有問題，不會嫌少，只要事先講明，公司或代理可選擇做或不做，他批評信置至今才公布佣金，等如「老闆無同你講一個月人工幾多，月尾打簿先知！」

《香港01》記者另亦就事件向信置查詢，發言人表示暫時未有特別回應。