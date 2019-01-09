富榮「千萬居屋王」冧價　銀行估值跌穿790萬　半年「低水」近3球

去年樓價頻頻破頂，各區屋苑屢現樓王的同時，「居屋王」亦一間接一間地誕生，「癲價」處處。不過，近日樓市回調，也將不少「王者」吹跌。 去年7月「榮升」千萬居屋王的富榮花園，該3房單位銀行最新估價，較當時成交價大跌近30%。至於深水埗樂年花園「已補地價居屋樓王」及筲箕灣東旭苑「全港綠表居屋王」，最新銀行估價亦出現「低水」。究竟是銀行過於「保守」，抑或有「遠見」，不如聽聽行內人士的分析。

近日樓市轉勢，多區二手成交價均由高位回落。（資料圖片）

「千萬居屋王」最新估價低近3成

去年上半年本港樓市熾熱，連帶二手居屋市場亦屢創新高。其中，大角咀富榮花園一個中層3房單位，實用面積592平方呎，去年7月在自由市場（已補地價）以1,065萬元沽出，呎價高達17,990元，成全港首宗、亦是唯一一宗資助房屋樓價破千萬元的成交個案。翻查資料，中原CCL當時位於約188點的高位水平。

可是「興奮」過後，樓市受經濟前景不明朗等因素影響而開始轉吹淡風，CCL亦由去年8月188.64點，回落至最新的174點。《香港01》分別利用滙豐及中銀香港的網上物業估價服務，發現截至昨日﹙8日﹚，滙豐對上址最新估價已跌至787萬元；中銀看得「更淡」，比滙豐少2萬元至785萬元，與當時成交價相差逾26%，意味銀行與當時市價「分歧」約280萬元！

代理反指銀行估價「過份保守」

兩者差距看似厲害，惟中原奧運站亮賢居組市務經理蘇俊賢卻認為，富榮花園一向以綠表市場（未補地價）為主，自由市場放盤較少，故成交量低，不代表市況特別轉差。他估計該破千萬單位，目前市場價最多僅回落1成，至900至950萬元，價錢相對其他區域較為「硬淨」。

利嘉閣地產帝柏海灣分行聯席董事屈慧妍亦認為，銀行估價過份保守。她指富榮位處油尖旺校網，具鄰近高鐵及港鐵站等優勢，估計呎價可企穩15,000元水平，即較去年呎價回落約一成五。不過，由於近期新盤定價吸引，很多客人轉到私樓市場，令富榮花園自由市場「基本停哂」，目前偏向租盤為主。

中原估價指數﹙主要銀行﹚CVI上周報6.51點，一般而言，CVI在40點以下反覆徘徊，反映銀行睇淡樓市，樓價亦會向下。翻查資料，CVI對上一次跌穿10點水平，已是2016年1月份，樓價當時於2015年8月開始由高峰期顯著調整，並於2016年4月跌至過去約一年半的底位，2個月後才再次回升。

富榮花園一個中層3房單位去年7月在自由市場以1,065萬元沽出，成全港首宗、亦是唯一一宗資助房屋樓價破千萬的個案。（林樂謙攝）

樂年花園估值相對「企硬」

至於其他曾問鼎「王者」的居屋，最新估值則相對富榮花園「硬淨」。《香港01》曾於去年7月底，盤點2018年上半年的「居屋樓王」。當時的「已補地價居屋樓王」深水埗樂年花園2座高層A室，面積624方呎的三房單位，以980萬元成交，但滙豐最新的估值跌至928萬元，跌幅約5%。

屬居屋王「常客」的筲箕灣東旭苑，當日亦「不負眾望」，東曉閣高層5室以893萬元（未補地價）易手，實呎逾1.37萬元，膺「全港綠表居屋王」。雖然中銀香港的最新估價達1,077萬元，值得留意的是，該估值是「已補地價」的價錢，並未有計及「補價折扣率」。以一般資助房屋「補價折扣率」為30%去推算，該單位至少需補回268萬元，總價值升至約1,161萬元，意味單位「低水」達7.2%。

黃詠欣指銀行對主要屋苑的估價，已由去年高位回落約20%。（受訪者提供）

利嘉閣​︰銀行估價已由高位回落約20%

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，據該行統計，銀行對主要屋苑的估價，已由去年的高位開始回落約20%，不過由於有滯後的因素影響，即使在去年7、8月樓市氣氛轉差，銀行估價於近日才開始走向「貼市」。

她以天水圍的嘉湖山莊為例，同一個兩房戶單位8月份估價為600萬元、10月跌至560萬元，跌幅約6.7%。到了11月時就急挫至485萬元；12月份進一步跌至481萬元，即由高位回落19.8%，「不過嘉湖山莊由10月開始已經見到有400多萬元成交出現，但銀行估價去到11、12月先開始反映，」

因此她指出，遇上市況剛剛轉淡時，銀行未必可即時捕捉走勢；但若果走勢已經持續一段時間的話，估價就會相對「貼市」。黃詠欣亦提醒，銀行估價對準買家所申請的按揭成數有重大影響，置業前一定要先留意清楚，「市況淡靜，若果銀行估價比你買入的價錢還要低的時間，屆時你要做的按揭成數未必可以做得足。」