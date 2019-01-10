新地十二大商場去年營業額升兩成　對今年零售市道審慎樂觀

新鴻基地產（0016）旗下包括東港城及上水廣場的十二大商場，去年全年營業額錄188億元，總人流4.3億人次，按年分別升20%及16%。新地代理租務部總經理鍾秀蓮表示，對今年零售市道保持審慎樂觀。

料今年首季營業額升13.8%

鍾秀蓮指出，去年十二大商場營業額最高月份為2月，單月升幅達47%。期內由於優化商戶組合，引入更多餐飲及化妝護膚品等商戶，租金升幅為15至25%。今年次季將軍澳中心翻新後，租金有望提高。

新地代理租務部總經理鍾秀蓮（左）表示，去年十二大商場優化商戶組合，引入更多餐飲及化妝護膚品等商戶。（林若勤攝）

香港零售銷貨總額去年首11月累升9.7%，連升21個月，她表示新地商場同期營業額升兩成，跑贏整體大市，並對今年市道保持審慎樂觀。她又料，今年首季十二大商場總人流可達1.3億人次，營業額達55億元，按年升15.5%及13.8%。

農曆新年情人節推廣費3167萬元

農曆新年將至，她透露今年投入的新春及情人節推廣費為3,167萬元，並預期年廿四至年初四（1月29日至2月8日）共11日期間，可帶動十二大商場整體人流及營業額升14%及17%，達321萬人次及2.96億元。

其中，將軍澳東港城將舉辦新春花展，引入不少本地培植品種蘭花，亦加入7種流動支付方式。她表示，過去12年花展會已累積超過1,000萬人次入場，預期今年可吸引321萬人次入場，按年升9%。

新地十二大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。

新地旗下將軍澳東港城將舉辦新春花展，引入不少本地培植品種蘭花：