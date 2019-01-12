【大埔天鑽】中海外添食162伙 撇除景觀等因素加價0.7%

中國海外（0688）位於大埔的天鑽今日(12日)推售486伙，截至晚上9時許，已售出469伙。發展商隨即添食162伙，扣除有關折扣後，實用面積呎價由11,105 至14,301元。公司指出撇除景觀、樓層等因素，單位實際加幅約 0.7%。

中國海外地產董事總經理游偉光指出，天鑽今天首輪發售反應非常熱烈，即晚加推第3號價單共 162 個住宅單位，以回應市場需求。

天鑽今日(12日)首輪發售，現場有不少市民排隊等候。(高仲明攝)

中國海外地產董事總經理游偉光指，天鑽首輪發售反應相當熱烈。(高仲明攝)

第3號價單單位涵蓋了1房單位17個(是次價單的約10%)、2房單位70個 (是次價單的約43%)、3房單位40個(是次價單的約25%) 及3房(連工作間及洗手間)單位35個(是次價單的約22%)，是次推出單位實用面積，由373平方呎至761平方呎，實用面積呎價由13,626至17,547元，優惠條款與價單第1號及第2號相同，買家最高可享18.5%的折扣優惠。扣除有關折扣後，實用面積呎價由11,105至14,301元。撇除景觀、樓層等因素，單位實際加幅約0.7%。

位於大埔荔枝山山塘路的天鑽，由17座住宅大樓組成，共提供1,620伙。房型涵蓋1房至4房單位，實用面積334至1,388平方呎，預計2021年1月底落成入伙。