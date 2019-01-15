大埔天鑽添食162伙　新地Downtown38加推105伙　兩新盤本周六開售

新盤趕在農曆新年前賣樓，本周六就有兩新盤應市。中國海外（0688）大埔新盤天鑽今日再度加推162伙，佔全盤單位10%。中海外地產董事總經理游偉光表示，連同第3號及第4號價單的324個單位，本周六（19日）合共發售486個單位。

根據第5號價單，單位的實用面積由366平方呎至775平方呎，實用面積呎價由15,429至17,861元，買家最高可享18.5%的折扣，折實後呎價由12,574至14,555元。發展商表示，撇除景觀、樓層等因素，單位實際加幅約 0.1%。而當中1房單位佔32個或20%、兩房單位佔40個或25%、3房單位佔56個或34%，以及3房連工作間單位佔34個或21%。

新地副董事總經理雷霆表示，「Downtown 38」加推價單第2號共105伙，折實平均呎價為18,610元。（新地提供）

新地Downtown 38 周六賣155伙

新地（0016）與市建局合作的Downtown 38今日也加推105伙，新地副董事總經理雷霆表示，將於本周六（19日）合共發售155伙單位，視乎當日銷情決定加推。

最新加推的105伙，價單定價588萬至903萬元，實用面積呎價19,300至23,064元。最高9%折扣計，折實定價535萬至821萬元，折實呎價17,563至20,988元，折實平均呎價18,187元，較上一張價單17,228元，貴約8%。雷霆回應是因樓層較高及有特色戶，故屬原價加推。

他又補充道，周六發售的單位中有115伙為一房單位，折實售價600萬元以內，更形容是「上車佳選，投資首選」。新地代理副總經理唐錦江則表示，項目本周四（17日）截票，不設大手優先，每客限購2伙。