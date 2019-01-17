【地產科技】華坊開發智能物業估價系統　省卻7成測量師人手

香港除了大行金融科技（FinTech）外，地產科技（PropTech）也開始漸露頭角，紛紛應用起大數據和區塊鏈等技術。

華坊諮詢評估今日宣佈，與新加坡輝立資本集團旗下亞捷資產評估建立戰略合作夥伴，共同開發估價系統（Automated Valuation Model）， 目前先為住宅物業提供估價。

根據協議，估價系統將計劃先引入粵港澳大灣區，主要目標客戶為銀行、發展商、按保公司和資產管理公司等。

華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜（圖右）表示，智能系統可省卻成本，故可為客人提供更便宜的服務。（陳嘉碧攝）

減省物業估價所需時間

華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜表示，該系統利用人工智能、大數據及區塊鏈技術簡化估值過程，並透過自行研發的演算法作出估價，將過往人手估價的3至4日加快至1至2日完成。

她透露智能系統可省卻成本，故可為客人提供更便宜的服務。至於未來，羅表示將逐步加入商業樓宇的估值服務。

測量師工作升值至分析

亞捷資產評估經理羅國榮認為，智能估價系統可較以往節省人手，由以往需要10名測量師大減至3名。

但他指，測量師的工作將會轉型和升值，為客人在估值以外，提供物業的發展分析，如評估物業設計改動和加強配套可得到的收益，從而幫助客人作決定，以增值和優化資產。