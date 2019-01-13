發展局推建築新科技　智能安全帽、防撞警報助提升工地安全

發展局局長黃偉綸今（13日）撰文網誌，指建造業議會「建造業創新及科技應用中心」（CITAC）展出共40項創新科技產品，如物聯網智能安全帽、防撞雙頻警報系統及自動牆身批盪機等，有助提升工地安全和生產力。 他表示，10億元的「建造業創新及科技基金」於去年10月接受申請，鼓勵業界廣泛運用新科技，亦資助從業員和大專生學習嶄新科技，在三個月內 收到逾百份申請，當中28份已獲批。

中心內展出的物聯網智能安全帽可實時監測工人的體溫、心跳頻率等，有關數據即時傳送到地盤安全主任，以監測工友的健康狀況。（政府新聞處圖片）

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2017年11月成立的「建造業創新及科技應用中心」，早前展示一批共40項的創新科技產品。當中的｢物聯網智能安全帽｣與目前的安全帽相近，但內置感應器，可實時監測工人的體溫、心跳頻率等，相關數據會即時傳送至地盤安全主任，以監測工人的健康狀況。而｢防撞雙頻警報系統｣，則利用無線射頻識別技術（RFID），若工人走進危險範圍，機器駕駛室會發出警報，通知駕駛員停止操作機器，避免發生意外。

涼亭以3D混凝土打印出來，整個建造過程只需約三小時。（政府新聞處圖片）

中心介紹不少本地初創企業或大學的應用技術，如香港理工大學應用的人工智能（AI）技術，讓管理人員可實時分析地盤內工人情況，如有工任未戴上安全帽，即會提示地盤安全主任作出跟進。香港科技大學應用的「混合實境」（MR）技術，戴上「HoloLens」眼鏡，看建築設施或構件時，相應的模擬影像和信息會顯示在實物上，如喉管是屬於水、氣或電，尺寸及管內水流向，以便利檢查和維修建築設施。

此外，有工序機械化的展品，如自動牆身批盪機、多功能外牆加工機械人、動力外骨骼、動力搬運車等。而「3D打印建築結構」技術則利用3D打印機，將混凝土材料從噴嘴內擠壓出來，層層堆積成立體混凝土外牆，免卻傳統模板施工方法。以中心涼亭為例，3小時便完成打印。