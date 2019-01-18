CCL連跌兩周險守170關　中原黃良昇料走勢反覆　首季成功止跌

撰文：張偉倫
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中原城市領先指數CCL報170.19點，按周跌1.01%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，踏入2019年，樓市氣氛明顯好轉，成交量上升，反映有市民搶先入市。展望新春後樓價尋底成功，第二季樓價可企穩。上半年CCL目標為160點，由去年8月高位188點起計調整約一成半。
黃良昇指出，今周港九市區樓價跌幅收窄，港島CCL_Mass今周跌0.12%，上周跌3.36%。九龍CCL_Mass今周跌1.23%，上周跌2.30%。新界樓價走勢同樣反覆，新界東指數轉升為跌，今周跌2.2%，上周升1.54%。新界西指數亦跌幅擴大，今周跌1.7%，上周跌0.95%。
四區樓價指數走勢反覆，跌幅一周大，一周小，有機會是樓價尋底的先兆。估計未來CCL走勢反覆，展望首季成功止跌。
四大整體指數跌幅同收窄
九龍CCL_Mass報166.55點，連跌3周共3.66%。港島CCL_Mass報176.09點，連跌兩周共3.48%。新界東CCL_Mass報179.8點，結束兩周連升。新界西CCL_Mass報155.34點，連跌2周共2.63%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.99點，按周跌1.21%。CCL（中小型單位）報169.73點，按周跌1.14%。三大整體指數齊跌兩周，CCL跌2.46%、CCL_Mass跌2.84%及CCL（中小型單位）跌2.58%。CCL（大型單位）報172.51點，按周跌0.34%，連跌6周僅2.84%。
四大整體指數今周跌幅同樣收窄。CCL今周跌1.01%，上周跌1.47%。CCL_Mass今周跌1.21%，上周跌1.65%。CCL（中小型單位）今周跌1.14%，上周跌1.45%。CCL（大型單位）跌0.34%，上周跌1.58%。