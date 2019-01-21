香港樓市連續第9年全球最難負擔　不吃不喝20.9年才能買樓

國際公共政策顧問機構Demographia發表2018年全球國價負擔能力報告，香港已經是連續第9年成為全球最難負擔的地方，樓價對家庭收入中位數比例進一步惡化，由2017年的19.4倍上升至20.9倍，即是說要不吃不喝不消費20.9年才能買樓，再次成為該調查歷來最高水平。

香港比例是20.9倍 第二位溫哥華為12.6倍

報告指出，是次調查期間香港的樓價已經回落，部份地產專家預期2019年樓價會下跌15至25%，但仍然是香港人負擔不起。

該調查以城市的樓價中位數除以家庭全年入息中位數，數值愈大負擔能力愈差。

以全球而言，排在香港之後最難負擔城市為溫哥華以及悉尼，兩地樓價對入息中位數比例是12.6倍及11.7倍。香港是20.9倍，由此可見水平遠超其他城市。

去年8月至11月跌7.2% 全年計樓價仍上升

香港樓價連升28個月之後，去年8月起回落，4個月內下跌了7.2%。但截至去年11月，全年樓價仍然較2017年底上升3.8%，可以在8月之前樓價仍然大幅上升。

由於樓價仍然高企，政府早前已經表示沒有迫切計劃改變樓市「辣招」措施。

以入息中位數計算，香港人要20.9年不吃不喝才能買到樓，比例遠超全球其他城市。（資料圖片）

以3成首期計算 供樓負擔比率已高達74%

以供樓負擔比率計算，香港現時為74%，而這個數字是以7成按揭計算。也是就說，一般市民就算付出3成首期，仍要動用收入74%去供樓，數字遠遠高於1998至2017年20年平均水平的44%。如果借用8成甚至9成按揭，供樓負擔比率就會更高。

政府曾表示，如果利率在現水平上升多3個百分點，供樓負擔比率會升至97%。

美國城市平均較可負擔 比例僅為3.5倍

至於在309個調查城市之中，平均以美國城市最可負擔，全國樓價佔家庭入息中位數僅3.5倍。愛爾蘭及加拿大分別是3.7倍及4倍，屬於「稍為負擔不起」。

而香港則是唯一一個納入調查的中國城市。