大埔超級城斥880萬推廣新春　新地馮秀炎料期間生意額增1成至2億

新地代理執行董事馮秀炎表示，2018香港零售巿道持續暢旺，首11個月零售銷貨價值按年升9.7%至4,403億元。

踏入農曆新年旺季，她認為本港受惠於「一橋一鐵」通車帶動，訪港旅客數目持續增加，加上全民就業，故旗下商場大埔超級城將在新年期推出《金豬報喜迎新春》大型推廣，推廣費更創歷年新高，按年升10%至880萬元，料該商場新春零售表現樂觀向上。

去年新租戶約40個 平均呎租由120至400元

租務方面，她指出大埔超級城全年人流逾1.05億人次，較去年升10%；生意額逾40億，較去年升10%，當中以彩妝護理及珠寶表現突出，生意按年升1成半至3成不等，又指出彩妝護理產品升幅最大，每呎營業額為2,000至3,000元，其次為珠寶，每呎營業額達5,000至9,000元。

馮秀炎表示，現時該商場出租達100%，整體平均每呎營業額逾1,000元，2018年全年有40個新租商戶，約1成租戶為首次進駐新界的品牌，共涉及15萬平方呎樓面，租金保持雙位數增長，平均呎租由120至400元。

馮秀炎（右4）估計大埔超級城2019年首季人流達2,500萬，可較去年升10%；生意額達8.7億至9億元，按年升10%。（新地提供）

料新年人流升逾10% 生意額達2億

農曆新年推廣期間，即2019年1月25日至2月19日（共26天），她預計期內該商場內人流可較去年升12%至15%，達580萬人次；生意額料達2億元，較去年上升10%以上。

馮秀炎相信，農曆新年期間預計傳統海味乾貨及賀年禮品最受歡迎，人均消費可達3,000至5,000元，較平日高20%至30%，而餐飲生意預期比平日高20%至30%，人均消費可達800元。

她估計大埔超級城2019年首季人流達2,500萬人次，可較去年升10%；生意額達8.7億至9億元，按年升10%，並指出今年上半年約45個新租及續租租戶，佔商場面積約20萬平方呎。

另外，新地代理租務部助理總經理蘇蔭彪補充，大埔超級城去年引入近50間快閃店，今年將延續「快閃熱潮」，於商場開設快閃店以增加商戶數目，目標今年全年可開拓60間，較去年升2成，務求做到月月有新舖，以保持商場新鮮感。他稱將在今年第3季優化商場環境設施及服務，包括停車場的電能車充電、智能停車等，需時4個月，投資逾1,000萬元。