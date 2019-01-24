無殼蝸牛「 噩耗」！　里昂料樓價未來兩個月　觸底後勁彈15%

「無殼蝸牛」想置業，或再聞「 噩耗」，有投行估計樓市將見底反彈，大升15%！中信里昂最新發表《香港物業市場展望》指出，本港樓價將於未來1至2個月見底，其後將恢復升勢，並可能大幅反彈15%，預計在最理想的情景下，今年底樓價只較去年8月高位低2％。而到了2020年至2021年，該行則預計樓價維持平穩。

本港樓市才在去年8月見頂，事隔不足半年，樓價就已見到回暖「信號」，預期港樓「翻生」，中信里昂這樣解釋。

去年8月初，中原CCL到達188.64點的高位，本港樓市隨即見頂進入回調。（梁鵬威攝）

樓市受資產配置決定主導

本港樓市經歷調整後，樓價仍為本港家庭中位數的18倍，市民難以負擔。但該行相信，樓市調整期不會維持太久。本港樓市之所以有能力快速調整和復甦，正是因樓價上升並非由財富逐漸增值所主導，而是資產配置的決定。報告指出，市場的現金遠遠多於樓市估值，2018年整體銀行港元存款為同年一手樓市交易總值的59倍，而投資者持現金回報低，刺激資金流入其他市場。​

市場已少見「平貨」可執

去年8月初，中原CCL到達188.64點的高位。及後本港樓市見頂，並進入調整，正是受恒指偏弱、人民幣貶值，對財富貶值的恐懼影響，資金逃離樓市。但近期見到市場風向已改變，港股由低位返彈近1成，人民幣亦遠離「7算」的警戒線，令到身家「縮水」的恐懼已穩定，而美國加息步伐溫和，亦逼使資金重新找更好地方「停泊」。

故該行稱，有見買家已有行動，過去4周的周末睇樓量上升40%，二手成交量亦重回近2年平均值，過半數成交的金額等於或高於銀行估值，反映市場已少見「平貨」可執。

中信里昂亦已發現市場復甦的信號，指過去4周的周末睇樓量上升40%，二手成交量亦重回近2年平均值。（資料圖片）

料2萬人獲港人身分 釋放8千伙住屋需求

另外，2012年實施的買家印花稅（BSD）早年雖然壓抑了非本地人買香港樓的需求，但現在可能反過來成為刺激樓市的「原因」。里昂指出，當時有近20,000名內地人士在港持有工作簽證。現已屆7年，大多數人將在今年獲得其香港身份證，不再受BSD的30%稅率限制，預計將釋放出近8,000伙被壓抑的住屋需求。