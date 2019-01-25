CCL止跌回升報170.64　港島區樓價按周勁升1.6%﹗

二手樓價止跌回升。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL報170.64點，按周上升0.26%。同時港島區樓價反彈，按周升1.61%，創下30周以來最大升幅。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周四大整體指數齊升，相隔25周再次出現，亦是今次調整首次出現。上一次出現是2018年7月份，政府宣布六招房策後第二周，即樓市開始調整之時。2019年1月4日人行宣布降準後，香港樓市隨即反彈，四大整體指數齊升，兼結束2周齊跌。預期未來數周CCL走勢反覆尋底，新春前後有望止跌回穩。

CCL報170.64點，按周上升0.26%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報171.49點，按周升0.30%。CCL(中小型單位)報170.19點，按周升0.28%。CCL(大型單位)報172.84點，按周升0.19%。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)同樣結束2周連跌，CCL(大型單位)則結束6周連跌。四大整體指數上周跌幅同樣開始收窄，今周則齊升。相信未來走勢反覆，有別早前連跌的局面，樓價短期內有望回穩。

人行宣布降準後，港島樓價率先反彈。港島CCL_Mass報178.92點，連跌2周後升彈，按周升1.61%，升幅為30周最大。九龍CCL_Mass報166.65點，按周升0.06%，結束3周連跌。新界東CCL_Mass報180.25點，按周升0.25%。新界西CCL_Mass報154.02點，連跌3周共3.46%。四區樓價，三升一跌，是近4周第二次出現，反映樓市尋底跡象明顯。