恒地尚悅．嶺先停售後加價2%　連新價單共101伙周五重新發售

恒地（0012）旗下元朗新盤尚悦．嶺即日停售12伙，並將部分單位加價，同步也加推89伙，將合共101伙於本周五（1日）推售。

最新第5號價單涉及89伙，定價390.1萬至467.4萬元，呎價14,803至19,610元，最高3%折扣計，折實約327.3萬至599萬元，折實呎價14,359至19,022元。

當中停售8伙平均加價約2%

同日發展商也重新上載第4號價單，修改8伙餘貨單位定價，所涉及單位為第1座21樓、22、23、25、26、27樓D室、第2座25樓至26樓G室，實用面積255平方呎和254平方呎，分別加價85萬至89萬元，較月初時的定價平均加幅約2%。

上述8伙單位連額外4伙已於即日停售，安排於2月1日連同新價單的89伙重新發售。

新地Downtown 38次輪沽清

至於其他新盤，新地（0016）旗下馬頭角Downtown 38次輪銷售即日沽清，新地副董事總經理雷霆表示，Downtown 38過去一週銷情火熱，已累售共221伙，逾9成半單位，集團套現超過14億元。他稱，餘下的7伙特色戶有機會以招標形式推售，將盡快公佈銷售安排。

信置（0083）旗下白石角逸瓏灣8將於明日（29日）次輪推售118伙，市場消息，該盤今日截票，累積收近230票，超額近一倍。