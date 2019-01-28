彭博料本港樓價再跌最多1成　發展商推盤續貼近市價

本港樓價去年中開始陸續下調，但今年起又突然出現「小陽春」，交投再度轉趨活躍。彭博亞太區房地產行業高級分析師黃智亮表示，今年樓價有望繼續下調約5%至10%，但由於進一步下跌的空間有限，政府「減辣」的機會較微。

料港府「減辣」機會有限

黃智亮出席記者會時指，近日部分大型發展商的定價策略進取，將對二手樓價造成壓力，估計樓市於上半年下跌的機會較大，下半年則要視乎中美貿易戰、外圍經濟等因素而定，惟預料今年樓價整體下調幅度溫和。但他認為，即使樓價再跌5%至10%，亦僅與去年底的樓價水平相若，除非樓價跌幅達到約3成左右，否則政策調整「辣招」的機會不大。

近期多個一手樓盤均以貼近或低於市價水平推出，黃智亮又指，今年本港大型發展商的推盤策略將繼續進取，原因是現時市場仍有約9,000個落成單位未推出市場，空置稅措施將迫使發展商加快推出應市，中小型發展商的叫價能力亦會因而受限。但他強調，樓價繼續下跌的機會不大，主要由於樓市供應不足、需求強勁、按揭息率偏低等利好因素未有改變。

黃智亮（左）預計，今年本港樓價將溫和下調5%至10%。（文顥宗攝）

內房今年銷售目標或趨保守

內地房地產市場方面，今月中內房板塊一度出現「洗倉潮」，令市場憂慮內地房企的債務違約風險升溫。黃智亮指出，今年內地房企確實面對較大的融資壓力，行業今年將需為總值超過830億美元債券作出再融資，數字亦會於2021年前持續攀升，加上可贖回債券（Puttable Bond）規模不斷膨脹，亦令流動性風險上升。他又指，受內地流動性緊絀問題困擾，內地房企發行債券之息率持續上升，亦加大了行業的資金壓力。

黃智亮預計，受中美貿易戰、國內經濟放緩等因素拖累，內地發展商今年的銷售目標將較審慎，預料主要發展商將爭取10%至20%的全年銷售增長，中小型發展商則會面臨較大挑戰。