Hibor錄3個月低位　經絡：加息速度減慢　料二月H按比例超P按

本港一個月銀行同業拆息（Hibor）昨日（29日）報1.03%，重返近三個月的低位。經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓認為，拆息回落，有利2月份的H按按揭計劃的使用比例回升，但H按按揭計劃及最優惠利率（P）按揭計劃各有優勢，估計上半年兩者的使用比例將平分春色。

本月已見H按比例回升

根據金管局數據，截至去年11月份，選用H按的人士連續4個月錄得下跌，最新為40.4%；相反，P按的選用比例則升至57.7%，是5年後首次再度超越H按。根據經絡按揭轉介研究部數據顯示，雖然選用H按人士自去年9月起錄得下跌，但1月卻有回升的跡象，暫時近5成人（49%）選用H按計劃，與選用P按比例（51%）相約。

劉圓圓預料，下月選用H按計劃之業主將回升至超過五成。（受訪者提供）

加息放慢 H按仍有吸引力

劉圓圓指出，現時H按計劃息口普遍約為H+1.235%至H+1.24%，以昨日的一個月拆息計，選用H按計劃的實際息率將比P按息率2.375%低約10點子，加上年結因素已過，市場也預料未來加息進程減慢，Hibor回落令H按仍然保持吸引力。

不過，她指，由於P按可享受較穩定的供款，及在銀行銀根較緊的時間更見優勢，故料未來兩者的選用比例保持相約，H按則稍為佔優，預料二月份選用H按計劃之業主將回升至超過5成。