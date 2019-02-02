【直擊．多圖】荃灣西租盤對撼　海之戀VS柏傲灣　揭4大留神位

近期荃灣西兩大新盤，即新世界（0017）柏傲灣及長實（1113）海之戀相繼入伙，而同區的華懋全．城滙亦快將入伙。有新盤落成，自然有租盤，互相競爭下，兩大入伙盤呎租最近亦見新低。 如果準租客嫌「天水圍、屯門、元朗」太過偏僻，又想住新樓，可在荃灣西「尋寶」！不如先跟記者直擊柏傲灣及海之戀個別單位實況，不難發現4大留神位，有代理「坦言」個別租盤對正馬路，與車聲嘈音為伴，開窗猶如置身其中，直呼「好似訓街咁」！

隨著海之戀陸續入伙，荃灣西區近期放租盤激增，代理指區內四大樓盤的放租盤量高達300個。（盧翊銘攝）

整體而言，長實（1113）海之戀於處荃灣西站上蓋，佔盡地利優勢，當年開賣時更吸引萬人排隊有意認購，而同區正面迎擊的新世界（0017）柏傲灣亦不輸蝕，離荃灣西站僅3分鐘路程，以郵輪為主題設計，樓下更毗鄰體育館和荃灣公園。

兩盤更可遠望藍巴勒海峽，單看環境，絕對吸引不少家庭客。不過，住得舒適才是租客關心重點，記者直擊兩大新盤細單位，分別是海之戀9座高層C室1房戶和柏傲灣1B座中層F室開放式戶，發現四大留神位。

海之戀位處荃灣西站上蓋，屬「黃金地段」，首輪開賣時更曾現萬人空巷的情況。（盧翊銘攝）

留神一、海之戀一房「黑廁」設計

海之戀剛開始收樓階段，預計過年後陸續入伙。今次去參觀海之戀9座高層C室單位，單位為一房設計，實用面積391平方呎，現時叫價月租17,000元。單位以開放式廚房設計，基本裝修及雪櫃都備有，租客只需買入傢俬即可租住。單位內間隔尚算實用，惟廁所與很多新盤一樣，沒有窗口，即俗稱的「黑廁」。單位面向海景，但部分景觀被前面樓宇阻擋。

另外，該一房單位存在一些小問題，主要是牆身出現花痕及污跡，勝在發展商可以免費執漏。但該單位業主潘先生提到，「唯一一個較嚴重問題是大門的防煙貼條不夠密」，他擔心遇上火警，大門未必能阻隔燶煙。

翻查土地註冊處資料，該單位於去年成交價為728.1萬元，呎價為18,621元。業主如以月租17,000元租出，回報率只有2.3厘。區內代理表示，以用家能力來計，細單位較容易租出，而海之戀管理費為每呎4.3元。可想而知，業主的租金收入再扣上管理費及差餉等，回報率會進一步下跌。翻查紀錄，同類型單位，月租叫價最低去到15,600元。如有意租住海之戀，不妨再耐心「尋寶」。

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留神二、開放式戶兩露台對正馬路

於去年10月陸續入伙的柏傲灣，在設計上就未必如海之戀實用。記者跟區內代理所看的是該盤1B座中層F室，一個306呎單位，意向月租1.5萬元，過往成交月租約1.43萬至1.7萬元。業主當初斥510萬元購入，以出租叫價計，預計回報率約3厘。

內櫳方面，代理認為柏傲灣用料較「精細」，項目以「郵輪」作主題，故單位一開門就看到「迎賓」的櫃位設計，可擺放水果及飲品。但最搶眼的都是，這個開放式戶設2個露天平台，分別為一個16呎工作平台、一個22呎露台，已蠶食單位逾一成實用面積。

更要注意的是，此單位主要為大片落地玻璃，若要呼吸新鮮空氣，僅能打開兩個露台的門，但一推開，馬路聲即刻迎面撲來。代理打趣道︰「開晒兩個門，好似環迴立體聲喇叭咁轟住你，好似訓街咁。」加上，此盤面向馬路，不僅有噪音，更是灰塵四揚。

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留神三、柏傲灣廚房用水要留神 地上僅見5吋瓷磚

柏傲灣的開放式戶亦設有廚房，所有電器如洗衣機、雪櫃等，全部內嵌於櫃內，一旦損壞需要更換，就需訂造同樣呎吋的電器，或直接拆掉櫃門。而該開放式廚房地上外露的瓷磚僅有5吋，便連接至木地板，使用廚房時須小心用水，以免浸壞木地板。

代理也直言，雖則有廚房設計，但這類設計亦明顯不預租客經常煮食。另外，該單位廁所亦沒有窗口，與海之戀同樣為「黑廁」設計，空間細小，一人進去後需側身才能關門。

柏傲灣高層向海單位，可望到藍巴勒海峽，樓下亦鄰近荃灣西海濱。（盧翊銘攝）

留神四、兩盤鄰近荃灣西海濱​ 偶有臭味傳出

最後的是，兩新盤位置方便，可謂是得天獨厚。之不過，荃灣海濱卻傳出臭味，或多或少影響租客對兩個新盤的觀感。環保署曾回覆傳媒查詢指，臭味主要源自區內樓宇、食肆商舖部分的污水渠錯駁雨水渠，加上街道積聚的污水及污染物被雨水冲刷至雨水渠系統，部份沉澱及積聚在箱形雨水暗渠內的有機物腐爛後產生臭味。

臭味問題仍未知何時解決，記者路過海濱時，即使時值冬天，亦會聞到陣陣臭味。令人擔憂的是，夏天臭味或會更明顯，各位租客切記要留意。