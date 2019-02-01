海航售最後一幅啟德地予會德豐　涉資68.89億　賬蝕逾5億

海航集團旗下香港國際建投（0687）宣布， 將最後一幅啟德區住宅地出售予會德豐（0020），代價68.89億元。

根據通告，今次地皮購買價為39.12億元，但由於香港國際建投同時將股東貸款轉讓予會德豐，涉29.77億元，故涉資金額為68.89億元。

上述地皮為啟德第1L區2號地盤住宅地，地盤面積為9,482平方米，作私人住宅用途，最高可建樓面面積為3.07萬平方米，最高樓面面積為5.12萬平方米。

須作減值撥備

翻查資料，香港國際建投於2017年3月以74.405億元奪得上述地皮，即今次交易單計賬面蝕約5.515億元。公告亦指出，截至完成就開發該物業所產生之預計成本；及其他估計相關交易成本及開支估計，目前預期將自交易事項錄得虧損（稅前）約7.4億元。

集團也表示，公司去年中期純利為10.54億元，料全年盈利將大幅減少，主要由於減值虧損約4.5億元以及2018年下半年授出購股權產生之開支約1.6億元。

可重新調配資源

集團認為，全球近期不穩定的市況及香港普遍轉疲弱的物業價格及交易量導致香港物業發展業務前景具有越來越多不確定因素。

經評估該物業開發前景、市場競爭及開發成本、投入及涉及風險後，集團認為交易事項提供良機，得以變現其投資，並以更審慎方式重新調配資源，並將繼續觀察市場氣氛及評估發展策略，同時專注於其地基打樁及地盤勘查之主要業務，及探索其他主要業務機會及投資機會，以實現集團持續增長及發展。