新地部份商場新春營業額按年升14%至8.2億　料旺市延續至情人節

喜迎豬年，商場丁財兩旺。新地（0016）宣布，旗下十二個商場（包括東港城、上水廣場、北角匯、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）於歲晚及新春期間（1月29日年廿四至2月7日年初三，共10日）整體人流達1,200萬人次，營業額高達8.2億元，按年分別上升14%及17%。

上水廣場歲晚及新春營業額大升2成

其中，東港城的第十三屆新春花展會，為市民呈獻全港首個E-flower market，並首度引入E-payment，推出多項電子新猷，成功吸引年輕一輩到場選購年花歡度新春，帶動場內整體人流及營業額分別按年上升9%及14%，達295萬人次及2.7億元。

東港城的第十三屆新春花展會首度引入E-payment，推出多項電子新猷。（新地提供）

而上水廣場則以《花妍‧纖藝》為主題，邀得台灣纖維藝術大師劉棟（Danny Amazonas）首次來港舉行絎縫藝術展覽，商場中庭特設5米高粉嫩系萬花拼布藝廊裝置，包括全長8.5米「光影飛花」互動藝術長廊，打造「Interactive Motion-Detect」奇幻萬花世界，為商場帶來245萬次人流及2.6億營業額，按年分別上升10%及21%。

新地料新春旺市延續至情人節

新鴻基地產代理租務部總經理鍾秀蓮表示，今年在該十二個商場投放高達3,167萬元作為新春及情人節推廣費，較去年上升28%，更在旗下不同商場推出各具特色的新春活動，刺激人流及消費，加上歲晚期間市民趕辦年貨及家庭聚餐，令商場於農曆年間丁財兩旺。她稱，緊接著新年，下星期便是情人節，相信新春旺市有望延續。