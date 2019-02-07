狗年樓宇買賣按年挫19%錄7.3萬宗　利嘉閣料豬年樓價低位略反彈

送狗迎豬後，總結過去一年樓市表現。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，狗年樓價先升後回，臨近年底時發展商推出新盤時以低價突圍，成功帶動市場氣氛，料踏入豬年後，整體市況經歷前兩季整固後，下半年若無進一步利淡因素下，可望反覆回升，紓緩年初跌勢，而樓價更有可能率先輕微反彈。

二手登記量按年大跌逾2成

綜合土地註冊處數據，截至今年1月30日為止，狗年（2018年2月16日至2019年2月4日）全港暫錄72,490宗樓宇買賣登記，物業成交總值約7,065億元，預測狗年全年登記量值最終可達73,000宗及7,100億元，料將較雞年（2017年1月28日至2018年2月15日）的90,363宗及8,141億元分別跌19%及13%，料登記量創近3年低位。

狗年全港共錄一手住宅買賣16,926宗，較雞年的20,466宗下跌17%；而成交總值亦按年跌12%至2,296.8億元。（資料圖片）

截至1月30日止的狗年全年，全港共錄一手住宅買賣16,926宗，較雞年的20,466宗下跌17%；而成交總值亦按年跌12%，共計2,296.8億元。二手住宅市場方面，全港暫錄38,861宗二手住宅買賣登記，涉及總值3,238.66億元，登記量值較雞年分別大減22%及11%。而工商舖買賣登記全年非住宅登記量值暫錄16,703宗及1,529.72億元，按年分別減少17%及19%。

料普遍樓價微彈約3至5%

陳海潮展望，豬年樓市尚存不明朗因素，包括中美貿易戰尚未解決，政府加強資助房屋供應，對中小型私宅難免構成競爭，而環球政經問題尚會左右大市氣氛，料上半年無論住宅及工商舖物業交投及價格將持續受壓；而在下半年有機會轉趨反覆回升下，預期豬年整體樓宇買賣量料跌約8%至10%，惟普遍樓價則可望有約3%至5%的輕微反彈。